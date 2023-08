VIDEO | Nicola Porcella quiere ser galán de telenovelas ¡Cuídate Sebastián Rulli!

Nicola Porcella obtuvo el segundo lugar en La casa de los famosos México y el deportista ya está pensando en lo que viene en su carrera tras ser parte del exitoso programa.

El peruano confesó en una entrevista en Televisa que le gustaría ser galán de telenovelas y conducir algún programa, ya que a eso se dedicaba en su país natal, a conducir.

"Mi sueño es estar en una novela, la que sea. Mi sueño es hacer una novela y conducir un programa, a mí me encanta conducir, soy una persona que se divierte mucho conduciendo. He hecho mil programas, pero nunca acá, Acá empecé con reality y reality . Me tocó estar en este que ha sido un fenómeno, pero poquito a poquito esperemos que se abran las puertas", dijo Nicola Porcella.

Nicola Porcella se besa con Wendy Guevara

Nicola Porcella y Wendy Guevara asistieron a la fiesta de Galilea Montijo que organizó este lunes y parece que la pareja llevó su romance fuera de la pantalla.

te puede interesar Fiesta de Galilea Montijo se descontroló con apasionados besos de Wendy Guevara y Nicola Porcella | VIDEO

Ellos dos andaban bailando muy pegados y en un momento les pidieron que se dieran beso.

Wendy se resistió, pero Nicola no lo dudó dos veces y le plantó el beso en la boca. Además la influencer le perreó a Nicola en la fiesta.

Las amigas de Wendy Guevara fueron las grandes ausentes en la fiesta, quienes dijeron que sí las invitaron a la fiesta, pero que nunca les mandaron la ubicación para llegar. Paola Suárez dijo que se regresaba a León porque no quería que estar rogando por la invitación, aunque confesó que se sintió triste por no poder estar junto a su mejor amiga.