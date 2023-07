¿Quién es la nieta de Sergio Mayer que entró a visitarlo a La casa de los famosos?

Sergio Mayer es uno de los participantes destacados de La casa de los famosos México y tras estar más de un mes encerrado en el reality show, el actor recibió una visita muy especial.

El bailarín fue visitado por su pequeña nieta, a quien quiere mucho aunque en la vida real, dijo, no ha podido ver tan seguido.

¿Quién es la nieta de Sergio Mayer?

La nieta de Sergio Mayer se llama Mila y es hija de Sergio Mayer Mori (quien a su vez es hijo del actor y Bárbara Mori) y Natalia Subtil. La niña ya es influencer y tiene más de 100 mil seguidores en Instagram.

Sergio Mayer recibió a la niña en el programa, esto con el fin de que viva una experiencia parecida a la Poncho de Nigris, quien la semana pasada tuvo la visita sorpresa de su hijo Ponchito, la cual iluminó toda la casa.

Así fue el pleito entre Sergio Mayer Mori y Natalia Subtil

Natalia Subtil denunció al joven actor por no pagar la manutención de su hija. Sergio Jr. habló en 2022 sobre estas acusaciones en su contra.

"Yo estoy tranquilo porque siempre he estado al pendiente de mi hija. Yo sé lo que he hecho y tarde o temprano todo va a salir a la luz. Por eso, como les he dicho el varias ocasiones, yo estoy tranquilo", declaró.

Por otra parte, el participante de La casa de los famosos México declaró en esa misma época par aun periódico de circulación nacional que siempre apoyaría a su nieta.