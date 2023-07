Sergio Mayer estalla en lágrimas al jugar bajo la lluvia por primera vez en su vida (VIDEO)

Sergio Mayer desató ternura en “La casa de los famosos México”, pues el famoso ex diputado se puso a llorar cuando salió a jugar en la lluvia, cosa que no había hecho nunca antes en sus 57 años de vida.

Y es que los participantes del reality show más entretenido y polémico de la televisión mexicana salieron al patio para disfrutar de la lluvia en tiempos de calor.

Sergio Mayer antes de la tormenta. Especial

Posteriormente, Sergio Mayer se apartó un momento de sus compañeros de cuarto para jugar él solo bajo la lluvia, tras ello se sentó en una silla y con los ojos cerrados se puso a disfrutar del agua caer sobre él.

Fue ahí cuando el actor estalló en llanto, cosa que sacó de ondas a todos sus compañeros, pues no entendían por qué Mayer estaba tan conmovido.

Posteriormente, Sergio Mayer le explicó a sus compañeros que era la primera vez que “disfrutaba como niño”.

“Nunca lo había hecho, a mis 57 años, ¿Por qué nunca he hecho estás cosas? Y se los pregunto a ustedes, ¿Cuándo fue la última vez que salieron a mojarse a la lluvia con sus hijos? O la pregunta es, ¿Lo han hecho alguna vez?, ¿Por qué no?”, inició el famoso en sus palabras.

El exintegrante de “Sólo para mujeres” reveló que ese momento de reflexión acuosa lo hizo pensar en la cantidad de momentos que ha dejado pasar con su familia, pues en ocasiones no presta atención a los pequeños detalles.

“Me di cuenta que, no tengo mucha memoria, pero nunca lo había hecho y agradecí tanto a la vida que me diera la oportunidad de finalmente sentirlo y disfrutarlo, ya tenía muchas ganas de hacerlo”. Lo estaba viviendo y disfrutando tanto que dije: ‘¿Por qué no con mis hijas?’ Las necesité tanto…”, agregó Sergio Mayer conmovido.