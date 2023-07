Raquel Bigorra llora devastada al enterarse de la muerte de Talina Fernández (VIDEO)

Tal parece ser que Raquel Bigorra, o es muy buena actriz, o le encanta dar nota, pues la famosa se puso a llorar al enterarse de la muerte de Talina Fernández al salir de “La casa de los famosos México”… cuando ya se había despedido de ella en el reality.

Cabe recordar que Talina Fernández murió el pasado 28 de junio a causa de una leucemia terminal, y justamente ese día Raquel Bigorra se acordó de ella al interior de “La casa de los famosos México” así bien casual.

Raquel Bigorra. Foto: Especial

Raquel Bigorra, fue al programa “¡Cuéntamelo Ya!”, en el cual se enteró de la muerta de la mamá de Coco Levy y estelarizó un momento lleno de cringe.

El programa compartió un video en sus redes el cual muestra el momento exacto en el que la cubana se entera de la noticia y explota en lágrimas.

En el video se ve a Bigorra llorando mientras que Maky Moguilevsky la abraza para consolarla, mientras que Odalys Ramírez le limpia las lágrimas.

"La primera reacción de Raquel Bigorra al enterarse de la muerte de #talinafernández. La conductora no había tenido acceso a su teléfono y así reaccionó ante tan triste noticia @rbigorra @lacasafamososmx @cuentameloyaof", dijo el programa bien solidario y para nada generando morbo.

“Maki estaba muy apenada porque, pues me rompí y me decía, tengo muchísima pena Raquel, porque yo no sabía que tú”, dijo Bigorra posteriormente en una entrevista.

Raquel Bigorra recordó a su amiga y compañera Talina Fernández como una mujer maravillosa que le enseñó mucho en su carrera como conductora.

"Siempre hablo de ella, siempre me acuerdo de ella, ahora que trascendió la veo como un angelito, como una maestra de carrera también, que me enseñó muchas cosas de la conducción, del entretenimiento, una mujer maravillosa", añadió.