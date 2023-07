Wendy Guevara y Nicola se visten de Mariana y Silvana de Cómplices al Rescate y desatan los MEMES

Wendy Guevara y Nicola Porcella sorprendió al aparecer en la gala de La casa de los famosos vestidos como los famosos personajes de Belinda, Mariana y Silvana de la exitosa telenovela infantil Cómplices al Rescate.

Todo sucedió después de que Nicola Porcella aceptó que es pansexual y recibió el apoyo de parte de Wendy Guevara y Apio Quijano, quienes le dieron la bienvenida a la comunidad LGBT+.

Wendy Guevara y Nicola en su caracterización de Mariana y Silvana Foto: Especial

Así que Wendy para ayudarlo a aceptarse aún más disfrazó a Nicola de mujer y ambos se vistieron de colegiala. La influencer se inventó que los dos estaban interpretando a las gemelas Mariana y Silvana, cuyos papeles interpretó Belinda en la telenovela Cómplices al Rescate.

Se metieron tanto en el personaje que hasta la Jefa les llamaba por el nombre de los personajes de la telenovela y durante la gala hicieron la coreografía de una de las canciones que interpretaba Belinda en aquella época.

Después de la gala de La casa de los famosos México, Wendy Guevara y Nicola Porcella se pusieron a bailar en el patio de la casa al ritmo de la canción de “Rebelde” de RBD y de “Colegiala” de Margarita y Caló.

Memes de Wendy Guevara y Nicola Porcella

Los fans de La casa de los famosos México no dudaron en reaccionar con divertidos memes a la caracterización de Wendy y Nicola. Además compararon a Wendy con Britney Spears en el video de “Baby One More Time”.

En TikTok los fans hicieron varios edits de Wendy Guevara y Nicola bailando con diferentes canciones para seguir en el trend del reality show.

Memes de Wendy Guevara y Nicola Foto: Especial