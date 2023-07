Denuncian que gente de Raquel Bigorra ofreció dinero a amigas de Wendy Guevara para salvar a la conductora

Paola Suárez, amiga de Wendy Guevara, denunció que gente de Raquel Bigorra se contactó con ella para ofrecerle dinero para que promoviera el voto a favor de la conductora cubana para salvarla este domingo y evitar que saliera eliminada de La Casa de los Famosos México.

Paola Suárez, integrante de Las Perdidas, hizo un live en el que explicó que un joven se contactó con ella por teléfono y que pidió hablar con ella directamente, para hacer una “colaboración”.

La influencer señaló que en ese momento ella iba en carretera y le ofreció hablarle a su mánager, pero él no quiso y prefirió mantener el contacto con la amiga de Wendy Guevara.

Según Paola Suárez el joven le dijo que le ofrecía una cantidad de dinero a cambio de que subiera unas historias de Instagram en la que le pidiera a sus fans votar por Raquel Bigorra para salvarla de salir eliminada den La Casa de los Famosos México.

te puede interesar Wendy Guevara la está rompiendo y aparece en pantallas del Times Square de NY | VIDEO

“’Necesito que me apoyes con unas historias apoyando a Bigorra, para que no salga Bigorra. Te pago las historias para que ella no salga’, así me dijo y yo le respondí: ‘no te voy a hacer las historias porque cuando a mí me nace apoyar a la gente lo hago de corazón, si a mí me gustara el contenido de ella yo lo hago aunque no me deposites’”, contó Paola Suárez y mencionó que el joven le dijo que Kimberly y Evelyn, otras amigas famosas de Wendy Guevara sí aceptaron el trato.

Asimismo, la influencer mostró la conversación que tuvo con el chico para pedirle que el apoyo para Raquel Bigorra, incluso le mandó un video de Kimberly haciendo la mención.

Paola Suárez se enojó porque señaló que en TikTok salieron videos en los que señalaban que ella sí había aceptado el dinero de gente de Bigorra, y pidió que dejen de andar de “argüenderos” involucrándola en polémicas que no son suyas.