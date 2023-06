Niurka ataca a Wendy Guevara por no ser tóxica en La casa de los famosos: 'no seas mustia'

Wendy Guevara es sin duda la nueva reina de México, aunque mucha gente no lo esté soportando, como Niurka, pues insultó a la única participante relevante de “La casa de los famosos México” por no ser tóxica en el reality.

En sus hitorias de Instagram, Niurka despotricó en contra de Wendy, pese a que con anterioridad aseguró que la adoraba y que incluso la iba a adoptar por lo bien que se lleva con su hijo Emilio Osorio en “La casa de los famosos”.

Wendy Guevara. Foto: Especial

"Ya Juan le va a dar un papel en su novela y yo la voy a adoptar aquí en Mérida ya tiene casa, porque le da tanto amor a mi bebé y Emilio la quiere tanto que ya Wendy adoptada", dijo al respecto.

Y es que justamente a Niurka no le tiene nada contenta que Wendy no sea una tóxica en el reality, pues dice que si no se pone en modo “Niurka” no le ve probabilidades de ganar, todo por andar de “mustia”.

"Voy a tirar una bomba para redes yo lo sé que todos queremos mucho a Wendy, yo también la quiero, pero ya es hora de que deje de hacerse pend*** y ya tiene que ponerse a jugar; a todos los team Wendy ¡ojo! no solamente en la vida y en este tipo de juegos es ser simpática, bromista hacernos reír a todos, ya es hora de jugar", pronunció la cubana.

"Ya deja de estar pasando inadvertida y de llevarte bien con todo el mundo como Apio, ¿ok? ya tienes que definir si decir: 'órale cabr****, te voy a meter a la yugular' o cabr****, quien sea. Aquí todo es válido, ya deja de estar haciéndote pend****mamita, porque yo te quiero mucho pero veo que estás tratando bien a toda la casa", agregó Niurka.

Niurka, la mujer escándalo. Especial

Para terminar, la mamá de Emilio Osorio dijo que no le pareció la última nominación de Wendy, porque debía ser más clara en sus opiniones y no esconderse en pretextos.

"Tu última nominación no me gustó para nada, eso de 'sólo lo hago por estrategia', no wey, tienes que decir lo que no te gusta de las personas porque si no te voy a ver muy mustia cabr****, ¿ok? ¡con huevos! que bien que los tienes", remarcó Niurka.