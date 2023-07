Raymix reacciona a que AMLO recomendó bailar sus cumbias y critica los corridos tumbados (VIDEO)

Raymix está más emocionado que nunca, pues celebró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le recomendó al país bailar sus cumbias y dejar los corridos tumbados, para así incentivar a los jóvenes a dejar de escuchar esa música que celebra al crimen organizado.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO puso “Oye mujer” de Raymix para promover canciones anti corridos tumbados, la cuales además incentivan al consumo de estupefacientes.

“Para los jóvenes, no tienen que andar escuchando que ‘la Mercedes Benz’ y que ‘me la paso muy bien con mis tachas’ y ‘el Calibre 50′, todas esas cosas, no, no, no, no, no, música buena, es el repertorio nuestro” dijo el mandatario antes de pronunciar “¡Vámonos con la cumbia!”

Raymix celebra los gustos de AMLO

El momento de la Mañanera obviamente se viralizó y Raymix no pudo dejar de celebrar que su arte sea del gusto del Presidente. Por ello también aprovechó para criticar los corridos tumbados y su agenda pro narco.

“Gente, procuren ser más selectivos con lo que escuchan, no trae nada bueno escuchar canciones que hacen alusión a la guerra contra el narco, las drogas y la violencia… eso no es humanidad”, inició.

“Y todos mis colegas músicos, motívense, porque conozco a muchos que están muy tristes, porque mucha música si no le ponemos cosas de este tipo o con morbo, la gente no la escucha; aún se pueden hacer bonitas melodías, letras de cosas de la vida y cantar de una manera artística”, añadió Raymix.