Peso Pluma admite que ‘no es bueno que los niños escuchen’ corridos tumbados (VIDEO)

Los corridos tumbados y belicones suelen hablar del crimen organizado, estupefacientes, bebidas espirituosas y actos íntimos corporales, motivo por el cual Peso Pluma reconoció que no es bueno que los niños los escuchen… pese a que hay maestras que los usan para dar clases.

Así lo dijo Peso Pluma en entrevista con Soy Grupero, canal de YouTube en el que además afirmó que a la gente que no es del norte del país no gusta de esos temas... que mentiras no son.

“A veces no es bueno que los niños vean esto o que escuchen esto… Todos escuchábamos esa música, los que somos o tenemos familia en Sinaloa; en general, en el norte los corridos son muy escuchados”, dijo.

“Está mal decir que es normal, pero es realidad, o sea, no es mentira lo que decimos y lo que cantamos”, añadió.

Respecto a su opinión sobre la gente que está en contra de los corridos tumbados, el famoso respondió: “Creo que es como todo, siempre va a haber gente que le guste o no le guste, que haga malos y buenos comentarios, y creo que cada cabeza es un mundo diferente y una opinión diferente, y hay que respetar”.

“Creo que este rollo está muy satanizado y hay que verlo con más claridad, porque nosotros somos artistas y es lo que sabemos hacer, cantar y transmitirle a la gente esa buena vibra”, añadió.

Asimismo, Peso Pluma explicó que muchos corridos que hace son por encargos de gente que está dentro del narco y que todos los artistas que cantan ese género alguna vez han sido contactados para crear una canción.

“A veces son mensajeros, a veces son ellos mismos; uno no sabe nunca, pero se trata de hacer lo mejor posible. Uno pide datos, escribe y se entrega el trabajo”, remarcó.

No obstante, Peso Pluma dejó claro que “no es como que estemos apoyando o haciendo apología, es simplemente trabajo. Esa no es mi vida diaria, no estamos representando lo que se dice en el corrido”.