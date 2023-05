VIDEO: Julio Preciado explota contra Peso Pluma por ser estelar en Festival Arre: 'Hay que tener dignidad'

El cantante Julio Preciado se lanzó contra Peso Pluma y Natanael Cano por encabezar el festival Arre y poner en menor rango del cartel a artistas como Ramón Ayala, Alicia Villarreal o Edith Márquez.

El cantante señaló que consideraba una falta de respeto que se haya hecho menos a Ramón Ayala y Alicia Villarreal en el evento de Festival Arre, que se llevará a cabo el próximo 9 y 10 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“A mí esto se me hace una falta de respeto: ver a dónde colocan a un Ramón Ayala, a un Alicia Villareal”, señaló Julio Preciado en una entrevista que ofreció al programa De Primera Mano.

¿Cómo crees que Ramón Ayala le va a abrir a estos muchachitos? ¿Cómo crees que Huracanes del Norte va a ir a abrir? ¿Cómo crees que Alicia Villareal o la misma Edith Márquez? Julio Preciado

Julio Preciado señaló que Ramón Ayala, Alicia Villarreal y Edith Márquez llenan los palenques solos, por lo que no le parece que ahora están abajo en el cartel y sobre ellos están artistas de moda como Peso Pluma y Natanael Cano.

“Hay que tener dignidad al momento de aceptar un compromiso y ver el lugar donde te están colocando en la cartelera. A mí no me invitaron, y si me hubieran invitado y dicho en qué condiciones era, no iba a aceptar”, contó enojado Julio Preciado, leyenda del regional mexicano.

Finalmente, el exvocalista de El Recodo dijo que no va a colocar su nombre en un cartel para que alguien más tenga más fama y dinero: "Yo no comulgo con este movimiento", dijo.

¿Cuándo, dónde y cuánto van a costar los boletos para el Festival Arre?

El Festival Arre será el 9 y 10 de septiembre y se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La venta de boletos será el 30 y 31 de mayo por Ticketmaster y con preventa de HSBC. Los boletos oscilan entre los mil 800 y 2500 pesos.