Julio Preciado le manda indirecta a Grupo Firme por tomar en el escenario: "Faltan el respeto"

Julio Preciado no ve con buenos ojos que artistas como el Grupo Firme se emborrachen en el escenario mientras dan concierto al público.

El cantante señaló que no le gusta que los artistas tomen en el escenario, pues considera que es una falta de respeto para el público que pagó su boleto.

“Hay algunas cosas que no me gustan: que le falten el respeto al público, que se suban a quemar marihuana, no me gusta que estén tomando tanto”, dijo Julio Preciado.

Asimismo, el cantante dijo que él es un artista de la “vieja guardia” y por eso considera que no es bien visto que los artistas de ahora se suban con una botella de tequila.

“Jamás nos subíamos en las garras con las que se suban a trabajar. Tienen que tener ropa para su trabajo y otra para andar en la calle o su casa. No puedes subir al escenario tomando una botella de tequila”, expresó Julio Preciado.

“Deben tener un respeto por el público que está abajo, que pagó un boleto por ver un show, pero ya ahorita se sube todo mundo con la cerveza y la botella en mano. Que la gente vaya a divertirse contigo, no que tú te vayas a divertirte junto con ellos o que se diviertan de ti cuando ya te vean todo jarra”, explicó Julio Preciado.

¿Indirecta para Grupo Firme?

Las palabras de Julio Preciado inmediatamente hicieron a los fans pensar si fue una indirecta para Grupo Firme, ya que la banda liderada por Eduin Caz constantemente está en escándalos por emborracharse en el escenario.

El mes de septiembre, Eduin Caz se cayó en el escenario por estar pasado de copas, el mismo show se quedó dormido. Su hermano Jhonny Caz se golpeó en la cara y tuvo que ser atendido por los médicos.