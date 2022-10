Eduin Caz revela qué fue lo que "robó" de la Casa Blanca cuando la visitó (VIDEO)

Eduin Caz recordó que cuando estuvo de visita en la Casa Blanca se llevó unos objetos del recinto emblemático de Estados Unidos.

El cantante de Grupo Firme fue el invitado del programa de YouTube de Franco Escamilla en donde recordó algunos episodios que ha vivido en los últimos meses.

Eduin Caz señaló que en julio pasado Grupo Firme fue invitado a la Casa Blanca y aunque no se presentó con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le dieron un recorrido por las instalaciones.

“Nos invitaron a un recorrido, estuvo chido”, dijo Eduin Caz, a lo que Franco Escamilla le preguntó si se había llevado algo de ahí, a lo que el cantante de Grupo Firme dijo que sí entre risas.

“Me dieron un recuerdito, ahí lo tengo en la casa, y me dieron unos M&M de la Casa Blanca y esos me dijeron: “Cómetelos” y dije no porque cuándo vuelvo a ir”, contó Eduin Caz a Franco Escamilla.

¿Franco Escamilla se "robó" algo de Los Pinos?

Por su parte Franco Escamilla recordó que en el sexenio pasado él visitó Los Pinos y que se llevó unos dulces que estaban en la oficial presidencial y los tiene en su casa de recuerdo. “Esta historia puede o no puede ser cierta”, dijo.

Asimismo, Eduin Caz adelantó que en este mes podría regresar a Estados Unidos para cantar en el mes de la hispanidad.