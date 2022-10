Pati Chapoy critica a Eduin Caz por decir que la prensa no lo quiere: "Está muy dolido" (VIDEO)

El cantante Eduin Caz publicó un alarmante mensaje en redes sociales en el que dijo que la prensa no lo quiere, por lo que Pati Chapoy habló sobre ese tema en su programa Ventaneando.

Todo sucedió, porque después del escándalo de la supuesta pelea entre Eduin Caz y el Canelo Álvarez en los XV años de la hija del boxeador, el cantante de Grupo Firme publicó un mensaje que preocupó a los fans.

“Un día cuando ya no esté en este medio de la música o en otro mundo les voy a contar por qué la prensa no me quiere y por qué todos los medios de comunicación hablan puras pende… sobre mí, por lo pronto les dejaré grabado un video donde explicaré por qué les duele tanto el éxito de Grupo Firme”, escribió el artista.

Asimismo, Eduin Caz dijo que cuando muriera iba a dejar pruebas de las personas a las que hace responsables.

“Cuando decida ya no estar soportando tanta babosada y me vaya de este mundo les diré a quién y a quién hago responsable y el porqué de tantas cosas y pruebas”, escribió Eduin Caz.

Pati Chapoy critica mensaje de Eduin Caz

Pati Chapoy criticó a Eduin Caz por decir que la prensa no lo quiere y aseguró que el cantante de Grupo Firme está dolido.

“Ya se está quejando Eduin Caz, que todos los medios de comunicación mentimos. El que es borracho, es borracho. Está como muy dolido”, dijo la periodista.

También, la conductora de Ventaneando se refirió a la parte del mensaje de Eduin Caz en el que dice que cuando se muera revelará a quien hace responsable, por lo que Pati Chapoy dijo que “Va a ser muy difícil cuando se vaya al otro mundo nos informe”.