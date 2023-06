Spider-Man, a través del Spider-Verso: conoce a Emilio Treviño, la voz de Miles Morales

“Spider-Man: a través del Spider-Verso” continúa la historia de Miles Morales, un joven al que el universo lo llevó a convertirse en el nuevo Hombre Araña. Coincidentemente, para Emilio Treviño, actor de doblaje, quien le presta su voz al personaje, también fue el universo quien lo llevó a interpretar a Spider-Man en la pantalla grande.

El actor mexicano reveló en entrevista con La Razón que es fanático del Hombre Araña desde que era niño, y que desde entonces anhelaba interpretar al personaje: “En algún momento hice prueba para darle voz a Peter Parker y no me quedé. Pensé que se había ido mi oportunidad para ser Spider-Man y ¡boom!, por azares del destino ahora soy Miles Morales. El universo me llevó a ser Spider-Man”.

Hoy oficialmente regreso como Miles Morales en esta secuela en el doblaje para toda Latinoamérica ❤️⭐️🎬

Qué honor ser parte de un proyecto con tanto corazón y tanto que decir…

Disfrútenla al máximo…y dejen que su niño Interno se emocione y juegue 💪🏻 pic.twitter.com/S5C8TzHDav — Emilio Treviño (@EmilioTrevino_) June 1, 2023

Esta secuela llega a las salas de cine con mucha expectativa por parte de los fanáticos del trepamuros, pues la primera parte resultó ser una auténtica revelación tanto en historia, como en animación, siendo galardonada con algunos de los premios más relevantes en la disciplina, de entre los que destacan el BAFTA, el Globo de Oro, el Annie y el Oscar.

“Estoy emocionado por ver las reacciones de todos, ya quiero que vean la película. Es como cuando eres niño y tienes este regalo que le quieres dar a la gente; es esa emoción”, dijo Emilio Treviño a este diario, quien apuntó que, para darle voz a Miles Morales, se valió de diversos factores que se fueron sumando.

“La primera vez que grabé a Miles fue en una serie animada de Spider-Man, y desde ahí empecé a conocer al personaje. Comencé a leer comics para entender un poco más quien es, de dónde viene, cuál es su contexto y cuál es su historia”, detalló el histrión.

Cómo te amo, me encanta tu trabajo, eres una increíble persona, sin duda mi actor de doblaje favorito y hace un trabajo increíble



Love u @EmilioTrevino_ pic.twitter.com/FJE1JwZp3Q — Android🦾 (@Feniix16sg) June 3, 2023

Emilio Treviño dijo que para “Spider-man: un nuevo universo” casi tuvo que comenzar de cero para dotar de personalidad a Miles y señaló que la propia cinta fue un viaje que le dio la pauta para construir al personaje: “En esta segunda entrega, sin duda ha evolucionado; ya pasó un año desde los eventos de la primera cinta, por lo que Miles ya creció. Lleva un año siendo Spider-Man, ha vivido muchísimas cosas en su día a día y las circunstancias de su vida son completamente diferentes”, detalló el actor.

Asimismo, reveló que durante la adaptación se le permitió incluir frases y muletillas muy propias del actor que empataban con la esencia del personaje: “Hay muchísimos easter eggs que dejamos en el doblaje; también hice homenaje a mis Spider-Mans favoritos dentro de ciertos diálogos, en los que quise que se mantuviera cierto feeling. La verdad tuvimos bastante libertad en esta película de jugar y meter cositas”, concluyó Emilio Treviño.