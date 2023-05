Peso Pluma estrena 'Bye', su nueva canción: ¿Qué dice la letra?

Peso Pluma ignora las críticas que la prensa farandulera y amarillista hace en su contra, pues no necesita andar contestando preguntas improvisadas y chismosas para figurar entre los fans, ya que su música es lo único que importa.

Por ello Hassan Emilio se volvió la tendencia de este fin de semana al estrenar “Bye”, su nueva canción de la cual te damos todos los detalles.

El video de “Bye” de Peso Pluma fue dirigido por Edgar Nito, y realizado con la productora Pirotecnia Films.

“Bye” de Peso Pluma es una canción de desamor bien bélica y ardida, cuyo video hace apologías al lujo, el crimen organizado y las rupturas bien dolorosas.

Te dejamos la letra de la canción para que llores mientras la cantas y te forjas unos buenos.

Letra de "Bye" de Peso Pluma

¿Qué será? Tal vez la noche, como de costumbre amanecerá.

Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra.

Pero es lo que hay, ¿y qué más da?

Quiero olvidar, se va a lograr.

El dolor, poco a poco se fue borrando.

Tú y yo, nuestra historia se ha terminado.

Yo sé, fue por bien de los dos, tal vez el amor se acabó.

No sé qué fue lo que pasó, pero al chile sí me dolió.

Bye,

mejor sigue tu camino,

mientras fumo y tomo vino

que estar contigo ya no me convino.

Bye,

y ya me da igual que, la neta,

me distraigo con princesas,

a mí tus besos ya no me interesan.

El dolor, poco a poco se fue borrando.

Tú y yo, nuestras almas se abandonaron.

Yo sé, fue por bien de los dos, tal vez el amor se acabó.

Tal vez seguimos en calor, tal vez a mí no me ayudó.