Nina Rubín emite emotivo mensaje tras la muerte de su abuela, madre de Andrea Legarreta

La tarde del domingo 30 de julio la conductora del programa matutino "Hoy" informó que su madre, Isabel Martínez, perdió la vida. Luego de que Legarreta diera a conocer la noticia, su hija menor, Nina Rubín, emitió un conmovedor mensaje para su abuelita.

La joven hija de Andrea Legarreta y Erick Rubín, quien se dedica a la actuación, compartió en mensaje en sus redes sociales, en donde dedicó unas emotivas palabras para su abuela: "Me rompe el alma dejarte ir, te amo con todo mi corazón abuela, gracias por todo tu amor, eres un regalo para todos los que te conocimos", escribió la joven actriz.

El mensaje lo compartió en su cuenta de Instagram, en las historias, y lo acompañó de una foto de su abuela y su abuelo en blanco y negro, de cuando celebraron su aniversario de bodas.

Poco antes de que Andrea Legarreta informara sobre la muerte de su madre, publicó unas palabras con una foto también con el motivo de los 57 aniversario de bodas de sus padres. La madre de la conductora murió el día de su aniversario: "57 años de matrimonio mis amores! Así de rápido, así de hermoso, luchando, soñando, creciendo, aprendiendo… cuanta vida juntos, cuantas historias y cuantos recuerdos han creado y compartido, celebro su amor amores preciosos, su paciencia y entrega, celebro su lucha, su amor a nuestra familia y a la vida misma!! Celebro su ejemplo", escribió Andrea Legarreta.

Poco tiempo después la conductora informó sobre el deceso de su madre con un emotivo mensaje: "Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo… Mami no esperaba despedirte tan pronto… No te decimos adiós porque se que siempre vivirás en nosotros … En nuestro corazón… En nuestra alma… En el brillo de nuestros ojos… No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito … Gracias por TANTO mi preciosa", escribió Andrea Legarreta.

DGC