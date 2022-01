"El Norteño" revela que Elba Esther Gordillo lo quiso seducir: "Salí volando" (VIDEO)

El comediante Edson Zúñiga, conocido como “El Norteño” y por su famoso personaje de “El Compayito”, contó que cuando trabajó para Elba Ester Gordillo ella intentó seducirlo.

“El Norteño” ofreció una entrevista a Yordi Rosado en donde reveló como fue su acercamiento con la exlíder sindical.

Edson Zúñiga estudió para ser piloto aviador y comenzó a ejercer su profesión cuando su hermano sufrió un accidente, así que el comediante tuvo que sustituirlo por lo que comenzó a trabajar para Elba Esther Gordillo, aunque únicamente iba de copiloto en el avión.

“Yo volaba para Elba Esther Gordillo... Íbamos a Monterrey, a Nuevo León, a Chiapas, porque la señora es de Chiapas, a Guadalajara, a todos lados. Yo iba como copiloto y el capitán Chávez”, contó Edson Zúñiga.

“El Norteño” aseguró que a Elba Esther le gustaba beber coñac y que tenía jornadas laborales muy largas. "Esta señora que tenía unas cargas laborales, unas cargas emocionales muy fuertes. Entonces ¿qué pasa ahí? Ella tomaba pero si bonito", dijo el comediante.

Así fue el acercamiento entre “El Norteño” y Elba Esther Gordillo

“El Norteño” recordó cómo fue ese momento en el que tuvo un acercamiento con Elba Esther Gordillo.

“Estábamos en una junta del magisterio en Zihuatanejo, Guerrero. La señora había tomado unas copas y luego, en Guerrero, que la gente es caliente. Había sido una junta larga, en algún momento ella me dijo ‘Hijo, por favor ve a la habitación y ahí hay unas sandalias, por favor, tráemelas’”, dijo.

“Entonces yo fui a su habitación, me da la llave y a la hora que entro a su habitación ahí estaba ella. No supe cómo se trasladó… Pero yo me acuerdo que yo abro la maleta, y dice: ‘¿No encuentras las sandalias?

“Entonces, la señora se zafa su pie de la zapatilla y me lo pone en la boca. Entonces, si tú cuentas un segundo con 20 milésimas, ya estaba yo en Morelos. Así de ‘Nooo,’ Salí volando y nunca jamás en la historia (me volvió a decir algo) porque yo habré tenido 22 o 23 años”, contó el comediante.

