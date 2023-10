Nueva canción entre Paul McCartney y The Rolling Stones; ¿cuándo se estrena?

The Rolling Stones y Paul McCartney están a punto de estrenar una colaboración y los amantes de la música están ansiosos por saber cómo es que se escuchan estas leyendas del rock tocando juntos. Es por ello te decimos todo lo que se sabe hasta el momento sobre esta nueva melodía.

Desde hace algún tiempo la agrupación británica había anunciado el lanzamiento de su nueva producción y hasta qué artistas los acompañarían. El nuevo álbum llevará por nombre Hackney Dimonds y estará compuesto de 12 nuevos temas.

Hace apenas unos días, la banda dio a conocer su colaboración con Lady Gaga y Stevie Wonder. Se trata de Sweet Sounds Of Heaven, tema escrito por el legendario vocalista Mick Jagger y el virtuoso guitarrista Keith Richards. Se trata de una combinación entre rock y blues con elegantes arreglos acústicos en los que la cantante de pop explora sus capacidades vocales.

El álbum cuenta con más colaboraciones, como una con Sir Elton John, quien participa en dos temas con la banda, y Paul McCartney, quien toca el bajo en el tema "Bite My Head Off". Este último tema mantiene sumamente interesados a los fanáticos del rock, pues se trata de la unión de dos leyendas de la música.

Durante muchos años, la supuesta rivalidad entre The Rolling Stones y The Beatles dividió a muchos seguidores, quienes defendían a muerte el estilo musical de cada uno. Mientras The Beatles mantenían un sonido mucho más apegado a la balada, The Rolling Stones se inclinaron por el blues.

Sin embargo, es importante mencionar que ambas agrupaciones fueron fundamentales para el desarrollo de la música y la exploración de nuevos ritmos y armonías. Hoy en día, tanto unos como otros son un referente musical a nivel mundial.

¿Cuándo se estrena el nuevo tema de Paul McCartney y The Rolling Stones?

El nuevo tema entre Paul McCartney y The Rolling Stones forma parte de las 12 canciones del nuevo álbum de la banda británica "Hackney Dimonds". El álbum verá la luz el próximo 20 de octubre en todas las plataformas digitales.

