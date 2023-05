Para los que nos gusta descubrir nuevos artistas, que nos pasamos horas y horas escuchando música, es grandiosa la sensación de encontrar un/una artista que nos atrape a la primera, así fue lo que me paso con Ona Mafalda con quien tuvimos oportunidad de platicar un poco sobre su primer álbum, su nombre, que la inspira y sobre los show’s que tendrá en Barcelona, donde es la artista elegida a abrir los conciertos de Coldplay.

Ona Mafalda Foto cortesía: Hits Futuros

Ona Mafalda es una artista que lleva años en la industria de la música, desde 2012 comenzó a publicar canciones en la plataforma de música Soundcloud bajo el nombre Mafalda y para 2015 comenzaría a estudiar en Berklee College of music. Lugar donde empezaría a definir su sonido y estilo.

Años más tarde lanzaría su primer EP "Bailando sin sentido", donde reflejaría su estilo en temas como "Rotos".

Para el 2022 lanzaría el tema “Ya no quema”, canción donde se le escucha un sonido totalmente distinto, mezclando ritmos de electrónica y dark pop, junto a este single vendría un cambio a su nombre al agregar “Ona” al mismo.

¿Por qué ‘Ona’?

Llevaba ya tiempo queriendo cambiar mi nombre artístico, añadirle algo… Ona significa ‘Ola’ en mallorquín, que me representa bastante

En este su primer álbum, Ona quiso representar 100% lo que es ella y lo que representará el resto de su carrera. Es por eso que eligió este nombre como carta de presentación. En el álbum podemos ver desde su portada la relación que tiene el álbum y su concepto: "Ona"= Ola.

Con esta tipografía que hace referencia al agua, a lo liquido, en los videos podemos encontrar la misma relación con el lado náutico que representa a la artista y sus orígenes.

Portada del álbum "Ona" Imagen cortesía: Hits Futuros

Es muy importante para mi, esa imagen que damos para todo el álbum… es por eso que hasta las portadas de las canciones dan un poco de este lado náutico, pero todo siendo muy sutiles

Calor

En la única canción con la que rompe un poco el concepto de lo liquido es “Calor”, una de las canciones que en palabras de Ona, fue una de las más difíciles en escribir dado que tenía una versión totalmente distinta y no le gustaba para nada la canción.

"Esa canción nació en el estudio, un día con mucho calor, un día de verano aquí en Madrid… empezamos a hablar un poco de que es lo que te hace sentir calor… y es un poco cuando conoces a esta persona o estas con alguien que te hace sentir especial", nos cuenta.

Pero aún así nos menciona la artista que en el video de “Calor” quisieron tener la toma del mar, para tener esta línea de concepto con el álbum.

Para Ona sería increíble tener más colaboraciones con artistas como los mexicanos Vanessa Zamora y Omar Apollo.

Este 27 y 28 de mayo será la encargada de abrir los conciertos de Coldplay en el Estadi Olímpic Lluís Companys en Barcelona, España, para lo cual nos contó que esta muy emocionada y tiene preparado algo muy especial para estas presentaciones.

Estoy bastante emocionada, quiero y no quiero que llegue el día por que luego ya pasará y ya esta, pero estoy con muchísimas ganas

Aparte de estos dos show’s, Ona Mafalda se presentara en Madrid y Barcelona durante el mes de Octubre y espera pronto poder venir a México.

“Me encantaría ir a tocar a México, si no es este 2023, quizá 2024, México es un país que me encanta DF (CDMX) es una ciudad que me encanta y me gustaría pronto tocar ahí”

Último lanzamiento: Ona