¡Yo, las canciones y tú, la magia! Little Jesus celebrará sus 10 años en el Auditorio Nacional

La gente suele tener malas rachas, aquellas donde lo único que deseas en el día es sentarte en tu recámara, agarrar tus audífonos y escuchar música de tu grupo favorito a todo volumen y que nada más importe, pues son ellos los únicos que logran entenderte.

Little Jesus lo ha logrado con sus canciones, donde han encontrado las palabras perfectas para aquellos que han sentido desesperación porque acaben los malos tiempos en su vida y sobre todo en sus relaciones interpersonales.

Portada de Río Salvaje, disco de LJ Imagen: La Razón de México

Así lo demostró con ‘Presente’, su más reciente éxito, que fue creada para todos aquellos que se encuentran viviendo días oscuros, con la finalidad de demostrarles que habrán tiempos mejores.

Truco, baterista de ‘la LJ’, comentó que esta canción tiene un tinte nostálgico, ya que busca que sus fanáticos vivan el momento aún con la nostalgia que puede provocar el recordar ciertos escenarios que nos hicieron felices.

“De repente hay que dejar ir cosas a las que estamos acostumbrados, pero al final, si uno es fiel a sí mismo todo estará bien”, comentó en entrevista para La Razón.

Little Jesus se presentará en el Auditorio Nacional por primera ocasión en su carrera, por lo que Truco aprovechó para mandarle un mensaje a su ‘yo’ del pasado, dejándole en claro que no importa qué tan difícil esté la situación, siempre debe tener perseverancia,

Me diría que tenga paciencia, que siempre vendrán cosas buenas y que de repente habrán momentos en los que tendrá que superar obstáculos, pero a final de cuentas con trabajo duro y determinación al final se llega a la meta, le diría que mucha paciencia, que siga disfrutando del momento y de cada parte de la vida

Conforme pasan los años, la música y sobre todo los géneros van evolucionando, hecho del que son conscientes los integrantes de Little Jesus, quienes no prestan atención y se terminan enfocando en su trabajo, aunque no le cierran las puertas a una colaboración con artistas que no toquen lo mismo que ellos.

Integrantes de la banda Little Jesus Foto cortesía: Hits Futuros

“Nuestro estilo es nuestro, no queremos forzar el subirnos al tren, más bien disfrutamos nuestra forma de hacer música y nuestras canciones pero no estamos cerrados a realizar alguna colaboración con algún artista urbano, pero nuestro género es el que disfrutamos hacer y no nos preocupa mucho ese tema”, expresó.

A pesar de ello, Truco aseguró que no perderán una de las esencias que los han colocado como una de las bandas más reconocidas en el género alternativo de México.

“Con este nuevo álbum que viene en camino decidimos que queríamos sacar las canciones que quisiéramos y ya, no clavarnos mucho en mantener una línea, si no lo que quisiéramos y lo que nos gustara, sacarlo, entonces se viene un disco diferente al puro estilo de ‘la LJ’, que nuestra gente ya sabe que todos nuestros materiales son diferentes entre sí y este no será la excepción”, subrayó.

Aún no llegamos a la mitad del 2023, sin embargo, Little Jesus ya tiene sus metas fijas, tanto a corto como a mediano y largo plazo.

A corto plazo es sacar el disco, tocar en el Auditorio Nacional; a mediano tener una gira exitosa y divertida en la República Mexicana y Estados Unidos y a largo es seguir sacando canciones, sacar más discos, tocar en donde nos inviten y sin duda alguna, seguir creciendo, siempre tratando de dar un mejor espectáculo en cada escenario en el que nos presentemos, mejorar nuestro show porque nos gusta mucho tocar en vivo

Truco finalizó dando una gran noticia para sus fanáticos, la cual fue sobre su concierto en el Auditorio Nacional, donde recalcó que habrán sorpresas que nunca han tenido en uno de sus shows, por lo que invitó a los seguidores de Little Jesus a asistir en esta fecha en donde celebrarán 10 años de carrera musical.

Little Jesus en el Auditorio Nacional

Cuándo: Sábado 12 de agosto de 2023

​Hora: 19:00 hrs

​Dónde: Auditorio Nacional, CDMX

Promocional del concierto de LJ en el Auditorio Nacional Imagen: TicketMaster

