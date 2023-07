Oppenheimer: la explosiva película que peleará la taquilla con Barbie

La nueva cinta de Christopher Nolan, "Oppenheimer", pese a que no ha tenido la misma inversión en publicidad que "Barbie" también causa muchísima expectativa, sobre todo porque se conoce la capacidad del director de películas sumamente exitosas como Dunkerque; Batman: el caballero de la noche; El origen o Interestelar.

Será intensa la lucha por llevarse la taquilla y aunque pareciera que "Barbie" lleva las de ganar, la realidad es que los fanáticos de Nolan no dejarán que sea tan fácil para Margot Robbie, Ryan Gosling y compañía. ¿Por qué tendrían que pelear por la taquilla? Porque ambas se estrenan el mismo día.

'Oppenheimer' competirá en taquilla con 'Barbie': ambas se estrenan el mismo día en México. Especial

Oppenheimer, el padre de la bomba atómica

La próxima entrega de Christopher Nolan contará la historia del físico J. Robert Oppenheimer, líder del proyecto Manhattan y sí, también padre de la bomba atómica: él es el responsable de su creación. Aunque no le gustara que se le reconociera como "el padre de la bomba atómica" por la capacidad destructiva que tiene, así es como el mundo terminó nombrándolo.

La cinta, basada en el libro ganador del Pulitzer "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer", de Kai Bird y Martin J. Sherwin, describe al físico como una figura sustancial del Siglo XX, cuyas consecuencias morales lo hicieron enfrentar lo que provocó al desarrollar la bomba atómica.

Oppenheimer radica sí en la vida del físico, pero también cumple con una labor informativa que, se supone, deberían cumplir los medios especializados en temas de los que el estadounidense fue mucho tiempo pionero. La película de Nolan tendría una duración de dos horas con 49 minutos, convirtiéndola de esta manera en la más larga de toda su filmografía.

¿Cuándo se estrena Oppenheimer y cuál es el reparto?

Oppenheimer se estrena este 20 de julio, el mismo día que también llega Barbie a los cines de México. El reparto está compuesto por Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Benny Safdie, Robert Downey Jr. y Rami Malek, entre otros.

¿Crees que pueda competir con Barbie? ¿Consideras que tiene posibilidades de dominar la taquilla por sobre la película protagonizada por Margot Robbie? Al tiempo.