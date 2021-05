Emily Blunt revela si interpretará a Susan Storm en "Los 4 Fantásticos" de Marvel

Emily Blunt rompe el silencio respecto a su fichaje en el Universo Cinematográfico Marvel, pues se aseguró que interpretaría a Susan Storm en "Los 4 Fantásticos", de Marvel.

La verdad la reveló la célebre actriz en entrevista con “The Howard Stern Show”, espacio al que señaló que no ha sido llamada para participar en la nueva película de “Los 4 Fantásticos”.

“Es un fan casting. Ninguno de nosotros ha recibido una llamada telefónica. Todo el asunto es sólo gente diciendo ´no sería genial’ y nada más”, especificó.

Asimismo, Emily Blunt aseguró que ese tipo de películas no son de su total agrado.

“No sé si las películas de superhéroes son para mí. No son mi tipo. No me gustan, de verdad que no”, confesó.

Agregó que considera que el mundo está inundado de películas de superhéroes y que la única manera en que quizá interprete a uno sería que el proyecto sea “realmente genial”.

“Ya se ha agotado. Estamos inundados. No solo son todas las películas, también son los interminables programas de televisión. No quiero decir que nunca quisiera interpretar a uno, simplemente digo que tendría que ser algo muy genial, un personaje realmente genial y entonces estaría interesada”, finalizó.