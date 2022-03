Oscar 2022: Estas son las 10 películas favoritas del público

Los premios Oscar 2022 prometen ser una gala distinta en la que la participación del público sea mayor y con más peso.

La Academia decidió involucrar a los fans para que votaran por su película favorita de los Oscar 2022 a través del sitio web OscarFanFavorite.com y en Twitter, con los hashtag #OscarFanFavorite y #OscarCheerMoment.

El periodo de votación concluyó el jueves 3 de marzo, aunque hasta el día de la gala no sabremos cuál ha sido la película ganadora, la Academia publicó la lista de las 10 más votadas.

Estas cintas elegidas por el público son distintas a las producciones que compiten en la categoría de Mejor Película de los Oscar 2022, por lo que todavía no se sabe cómo serán integradas a la gala los filmes favoritos de los fans con la Mejor Película del año.

Estas son las películas favoritas del público en los Oscar 2022

Spider-Man: No Way Home

Tras descubrirse la identidad secreta de Peter Parker como Spider-Man, la vida del joven se vuelve una locura. Peter decide pedirle ayuda al Doctor Strange para recuperar su vida. Pero algo sale mal y provoca una fractura en el multiverso.

Cenicienta

Es la versión musical del clásico cuento de hadas de "La Cenicienta". Cenicienta, aunque es obligada a hacer las tareas de casa por su madrastra y sus hermanastras, logra llegar al baile y conocer al Príncipe.

El fotógrafo de Minamata

W. Eugne Smith, fotógrafo de guerra, regresa a Japón para documentar los efectos devastadores del envenenamiento por mercurio en las zonas de costa japonesa.

Dune

La cinta Dune fue nominada a los Oscar 2022 como Mejor Banda Sonora, Guion Adaptado, Vestuarios, entre otras. Cuenta la historia de Arrakis, también denominado "Dune", se ha convertido en el planeta más importante del universo. A su alrededor comienza una gigantesca lucha por el poder que culmina en una guerra interestelar.

El poder del perro

The power of the dog (El poder del perro) es la favorita para ganar el premio a Mejor Película y Mejor Director. La cinta está protagonizada por Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons. Es una historia de western en la que Phil (Benedict) y su hermano George pertenecen a una familia de alta sociedad, sin embargo, George contrae matrimonio con una mujer que Phil no aprueba, porque la considera una cazafortunas y cree que el hijo de ella es gay.

La historia cambia cuando Phil se hace íntimo amigo del hijo de su cuñada, tienen una relación estrecha, lo enseña a montar y los incluye en todas las actividades que se hacen en un rancho, pero el chico llamado Peter trae un as bajo la manga para cobrar venganza contra Phil.

Tik, tik… boom

Esta película es protagonizada por Andrew Garfield, el histrión está nominado como Mejor Actor en los Oscar 2022 por esta interpretación. La cinta se basa en una obra del mismo nombre y cuenta la historia de un compositor de teatro que, mientras está a punto de cumplir 30, debe lidiar con el amor, la amistad y las presiones de ser un artista en una de las ciudades más competitivas y del mundo: Nueva York.

Maligno

Madison está paralizada por visiones de asesinatos espeluznantes, y su tormento empeora cuando descubre que estos sueños de vigilia son, de hecho, realidades aterradoras.

Ejército de los muertos

Tras la aparición de zombis en Las Vegas, un grupo de mercenarios lo arriesga todo y se aventura al área de cuarentena para llevar a cabo el mayor atraco de sus vidas.

Escuadrón suicida

El gobierno envía a los supervillanos más peligrosos del mundo a la remota isla de Corto Maltés, atestada de enemigos. Armados con armas de alta tecnología, recorren la jungla en una misión de búsqueda y destrucción con el coronel Rick Flag.

Canta 2

Buster Moon y su elenco de artistas animales se preparan para lanzar un deslumbrante espectáculo en la capital del entretenimiento. Sin embargo, tiene que encontrar y persuadir a la estrella de rock más solitaria del mundo para que se una a ellos.

