Oscar 2023. ¿Dónde ver Ellas hablan, película nominada que habla sobre la fuerza femenina?

Mujeres menonitas que eran drogadas y abusadas sexualmente mientras dormían. Esa es la historia en la que se basa "Ellas hablan", la película dirigida por Sarah Polley y que la llevó a estar nominada en dos categorías para los premios Oscar 2023: Mejor Película y Mejor Guión Adaptado.

La cinta se basa en el libro homónimo de Miriam Toews y en la película, aunque no se trata la violencia tan cruda vivida por esta comunidad boliviana, Polley lo justifica de esta manera: "Nunca vemos la violencia que han sufrido las mujeres. Sólo vemos breves destellos de las secuelas. En cambio, vemos a una comunidad de mujeres que deben unirse y decidir, en un espacio de tiempo muy corto, cuál será su respuesta femenina".

Frances McDormand forma parte del elenco de mujeres que trabajan en "Ellas hablan" AP.

¿En dónde ver "Ellas hablan"?

Frances McDormand, Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley y Judith Ivey, protagonizan esta película que tiene dos nominaciones a los premios Oscar 2023: Mejor Película y Mejor Guión Adaptado. La cinta aún no puede verse en línea, sin embargo y para buena noticia de los mexicanos, en cines de nuestro país se estrenó en los primeros días de marzo.

Por ejemplo, en la Ciudad de México puedes verla en Cinemex Reforma Casa de Arte y en Insurgentes, mientras que en Cinépolis puedes verla en Plaza Carso y VIP Miyana.

¿De qué trata la película?

Como te comentamos, la película cuenta la historia de una colonia menonita en Bolivia, en donde fueron drogadas y violadas decenas de mujeres mientras dormían. El resto de la comunidad aseguraba que todo se trataba de un invento de las mujeres, cuyos abusos sólo se aparecían en su imaginación o "eran obra del diablo a causa de sus pecados".

Ocho mujeres, víctimas de esos abusos, se reúnen en secreto para tomar una decisión que implicará grandes cambios en sus vidas. "Cuando leí el libro de Miriam caló hondo en mí, despertando preguntas y reflexiones sobre el mundo en el que vivo, que nunca había articulado. Preguntas sobre el perdón, la fe, los sistemas de poder, el trauma, la sanación, la culpabilidad, la comunidad y la autodeterminación. También me dejó desconcertantemente esperanzada", dijo la directora, quien para esta película requirió, en su mayoría, el trabajo de muchas mujeres.

"Ellas hablan" está nominada en la categoría de Mejor Película con Avatar, The way of water; El triángulo de la tristeza; Elvis; Todo a la vez en todas partes; Sin novedad en el frente; Los Fabelman; Top Gun: Maverick; Tár y Almas en pena de Inisherin.