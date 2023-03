Oscar 2023: El curioso motivo por el que Jamie Lee Curtis no fue a la cena de nominados

Lo sabe y no hubo poder humano que la haga cambiar de opinión. Jamie Lee Curtis nos ha enseñado varias lecciones a lo largo de su carrera como actriz y en esta ocasión nos demuestra que el descanso debe ser una de las prioridades del ser humano para mantener al cien la salud mental.

¿Por qué lo decimos? Porque Jamie Lee Curtis, nominada a Mejor Actriz de Reparto por "Everything everywhere all at once", no asistió a la tradicional cena de nominados para los premios Oscar 2023 porque su descanso es más importante que esta convivencia con el resto de las actrices y los actores considerados para llevarse un premio de la Academia.

¿Por qué no fue a la cena de nominados?

Jamie Lee Curtis, quien recibió su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto, no asistió a la cena de nominados porque es demasiado tarde. Y no en el sentido figurado, sino en el sentido literal: la actriz duerme temprano y después de las nueve de la noche no hay poder humano que la haga salir de la cama.

Al preguntarle si asistiría a la cena y responder que no, agregó: "Ahora podrías decir: 'Jamie, estás nominada para un premio de la Academia. ¿Vas a estar en la sala con los nominados? He dicho que no. ¿Por qué? Porque mami se acuesta temprano. Porque las 7:30 pm van a ser 9:00 pm antes de que tengamos comida y, ¿sabes qué? No me pasa nada bueno después de las 9 en punto. Nada. ¡Cero!".

No es la primera vez que habla sobre el descanso

Recientemente, la actriz hizo una petición que, precisamente, tiene que ver con el descanso del que deberían gozar las personas de su edad (64 años): convertir los conciertos en tardeadas. Para ella, las personas en este rango de edad, quieren divertirse, pero también quieren descansar y a las dos cosas tienen el mismo derecho.

En una entrevista para The Hollywood Reporter, Jamie Lee Curtis pidió a bandas como U2 o Coldplay, que tocaran más temprano para que pudiera regresar a tiempo a casa para descansar. "U2, haz una matiné. Coldplay, haz una matiné. ¿Qué tal un concierto al medio día, Coldplay? ¿Qué pasa con eso?", dijo la actriz.

La misma solicitud se la hizo a Bruce Springsteen: "¡Eres viejo! ¿Por qué no me dejaste ir a verte en tus días de gloria y lo hiciste al mediodía o a la una en punto? ¡Dos en punto! ¡Matiné a las dos en punto! ¡Teatro en Nueva York, 2 en punto! Vendré y escucharé tu concierto de cinco horas, Bruce, a las dos en punto, y estaré en casa y en la cama a las 7:30!.

El descanso es prioritario para mantener una buena salud mental, por lo que aún haya sido su primera nominación a los Oscar, Jamie Lee Curtis no sacrificó una sola hora de sueño.