Ellas soy yo: ¿Quién es verdadero papá de Ángel Gabriel? Gloria Trevi rompe el silencio

La cantante Gloria Trevi revela en su serie Ellas soy yo cómo se embarazó de su hijo Ángel Gabriel cuando estuvo en la cárcel en Brasil.

En la vida real se había hablado de una supuesta inseminación artificial, versión que habría sido descarda por especialistas, quienes señalaron que de haber sido así, la cantante habría hecho un descubrimiento científico inigualable.

Sin embargo, en la serie Gloria Trevi confirma que ese fue el método con el que se embarazó en la cárcel, ya que asistió con una ginecóloga, quien supuestamente le dijo que si se podía hacer, pero que era algo muy complicado y hasta lo calificó de “milagro”.

Así se habría embazado Gloria Trevi en la cárcel

Sin embargo, Gloria Trevi saliendo de la cita médica pidió a su amigo Luciano, un recluso gay que se volvió el incondicional de la cantante en su estancia en una de las cárceles de Brasil, que le comprara medicinas para ovular.

Gloria Trevi y su hijo Ángel Gabriel cuando era bebé Foto: Especial

Asimismo, la intérprete de “Todos me miran” le dijo a Sergio Andrade, ya que estaban en la misma cárcel, que ya sabía cómo hacerle para embarazarse y le pidió que le mandara una muestra de semen.

El amigo de Gloria Trevi, Luciano le mandaba, a través de una cuerdita, las muestras y le decía que las debía mantener a temperatura ambiente.

Gloria Trevi y su hijo Ángel Gabriel Foto: Especial

Sin embargo, en otra escena de la serie Gloria Trevi le dice a Sergio Andrade que aunque lo han intentado no se ha podido embarazar.

Después en otra escena de la serie aparece que a la cárcel en la que está la cantante llega un nuevo recluso, un hombre que fue encarcelado acusado de crimen organizado y mientras la cantante está pintando la pared de su celda, en los subtítulos de la serie, en portugués se señala a este criminal como que él fue quien le dio la muestra de esperma mezclada con leche.

“El principal sospechoso de la policía federal, Marcelo Borelli, acusado de robo y asesinato, él estaba en la cárcel de la policía federal, recibió una golpiza de otros presos y fue transferido para una penitenciaría en Campo Grande. La semana pasada, él fue escuchado por la policía y presentó una versión exagerada. Mezcló semen con leche y colocado en una pluma y lo mandó para Gloria”, se escuchaba un audio.

¿Quién es el verdadero padre del hijo de Gloria Trevi?

Sin embargo, al final del capítulo 42, Gloria Trevi hace la revelación más fuerte sobre la paternidad de su hijo y recuerda una entrevista que le hizo Adela Micha, en la que la periodista le dice que no le cuadran las fechas sobre su embarazo, pero Gloria dice que se embarazó antes de saber que Andrade había ordenado tirar el cuerpo de Ana Dalay a un río.

“Por eso Adela Micha dice que no le dan las cuentas, cuando preguntaba que por qué, después de saber lo de mi hija yo me había embazado de este tipo, primero me embaracé y después me enteré lo que ese tipo había hecho con mi hija”, contó Gloria Trevi.

Cabe recordar que durante toda la serie Gloria se ha referido a Sergio Andrade como “el tipo” y al final del episodio la cantante dice: “Sí supe que él era hermano de Ana”, y recordemos que la artista y Sergio Andrade fueron los padres de Ana Dalay, por lo que se podría concluir que Gloria Trevi confesó quién es el padre de su hijo sería Sergio Andrade.

En el capítulo 43, la mamá de Gloria Trevi dice: "Tanto que no se parece a...", pero la cantante la interrumpe y dice: "Es mi hijo, mamá".