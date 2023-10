Ellas soy yo: Así fue en la vida real la muerte de Ana Dalay, hija de Gloria Trevi y Sergio Andrade

La muerte de Ana Dalay, hija de Gloria Trevi, se revive en la serie de Ellas soy yo, con lujo de detalle de lo que pasó aquél 13 de noviembre de 1999.

¿Cómo murió Ana Dalay en la vida real?

Gloria Trevi, María Raquenel (Mary Boquitas) y Liliana Regueiro contaron en muchas entrevistas qué fue lo que pasó el día que murió Ana Dalay.

Gloria Trevi contó que ella y Sergio Andrade vivían en un departamento separado del resto de las chicas del clan, pero ese día llegaron todas ellas a su casa para hablar de las denuncias en contra del productor y de la cantante, pues en ese momento en México se había solicitado la orden de aprehensión y una orden de localización por parte de la Interpol para dar con ellos, pues estaban siendo buscados por secuestro y corrupción de menores.

“Fue la primera vez que se reunieron todas estas mujeres en mi departamento porque mi mamá me acaba de decir que había una situación legal, nos juntamos para supuestamente de hablar de ese asunto”, contó Gloria Trevi en una entrevista con Adela Micha.

La cantante contó que estaban en la sala reunidas, cuando de repente ella se empezó a sentir inquieta porque Ana Dalay estaba sola en una recamara a un lado.

“Yo dejé a la niña durmiendo y empieza una discusión que se tardó muchísimo tiempo y yo estaba del otro lado y yo quería ir a ver a mi hija porque cuando no estaban esas mujeres en mi casa yo cada 15 min estaba viendo a mi niña y yo me empecé a sentir inquieta. Me dice Sergio: ‘¿Qué pasa, ya le toca al niña?’ y le digo sí, pero no había llorado, cosa que no era tan anormal. Él le dice a una de las muchachas, a Katia (de la Cuesta) que fuera por la niña y él sigue discutiendo con Karla (de la Cuesta)”, contó la artista.

Señaló que Katia se tardó en traer a la bebé, por lo que sus inquietudes aumentaron, dijo que Katia regresó a la sala cargando a la niña y les dijo a todos que ella estaba dormida. Mientras Sergio Andrade hacía una pregunta devastadora: “¿Está viva?”.

Gloria comentó que esto era normal, pues él siempre hacía ese tipo de comentarios sobre si alguien estaba respirando o no.

La cantante comentó que tras la pregunta de Andrade a Katia de la Cuesta le cambió la cara, ante la preocupación le destapó la cara a la bebé y entonces al verla morada, Gloria entró en shock y comenzó a gritar y a llorar.

“Descubre a la niña y me di cuenta que mi hija no estaba bien, tenía la boquita azul, grité y las muchachas me taparon la boca y me clavaron en el piso, pero yo trataba de alcanzar a mi hija”, reveló Gloria entre lágrimas.

Gloria Trevi y su hija Ana Dalay Foto: Especial

La intérprete de “Todos me miran” lloraba en el sala de su departamento, mientras María Raquenel y Liliana Regueiro se llevaron el cuerpo de Ana Dalay a una de las habitaciones para intentar reanimarla, la propia Mary Boquitas dijo en su podcast de “En boca cerrada” que creyeron que la niña había reaccionado.

Gloria dijo que ella escuchó un ligero gemido luego de que Mary Boquitas y Liliana le dieron respiración de boca a boca a la niña.

Entonces la cantante agarró el cuerpo de su hija con la intención de ir al hospital, pero Karina Yapor se interpuso en la puerta y le dijo: “Ya está muerta”.

Lo último que recuerdo es que le toqué el brazo y estaba rígido Gloria Trevi sobre la muerte de Ana Dalay

Sergio Andrade también reconoció que no había nada que hacer, entonces se quedaron Gloria y él en la habitación con el cuerpo de la niña.

Luego el productor de música se quedó solo con el cuerpo, alrededor de 30 minutos, y cuando salió le pidió a Liliana y a Mary que volvieran a intentar reanimarla, para Liliana esto fue un acto muy cruel de parte para ellas y para el cuerpo de la bebé.

Después, Gloria seguía llorando y Raquenel pidió a Andrade hacerle un funeral a la niña, así que ella y Sonia fueron a la tienda a comprar seis velas.

Raquenel hizo una oración, mientras Gloria estaba hincada al pie de la cama llorando por su hija y también hizo una oración que concluyó con “Virgencita, te la entrego”.

Raquenel en su podcast señaló que ella se encargó de cuidar a Gloria en esos días para evitar que la cantante atentara contra su vida por el gran dolor que sentía.

Gloria le pidió a Raquenel que se hiciera cargo de darle sepultura a su hija, pero Andrade dijo que nadie podía hacerlo, más que Liliana Regueiro porque era la única que no necesitaba visa para estar en Brasil, pues los documentos del resto de las mujeres estaban vencidos.

¿De qué murió Ana Dalay?

Gloria Trevi ha asegurado que para ella la causa verdadera de muerte fue por muerte de cuna. Sin embargo, en la serie Andrade les dice que murió por reflujo.

Mientras que Mary Boquitas en su podcast dice que no se puede saber la causa exacta de la muerte, pero que, de lo que sí está segura, es que la muerte de Ana Dalay fue producto del estilo de vida que les imponía Andrade, pues nunca dejó a Gloria, ni a las otras chicas que tuvieron hijos con él, ir al doctor a que las revisaran.

Por lo que, no saben si fue muerte de cuna, por reflujo, por un infarto o porque alguna de las chicas le puso una cobija en la cabeza, pues una de las instrucciones de Andrade era que todos los bebés les pusieran cobijas para tratar de mitigar el sonido del llanto de los bebés, pues no quería que los vecinos se enterarán de lo que pasaba en ese departamento.

Liliana Regueiro aventó el cuerpo de Ana Dalay a un río en Brasil

Liliana Regueiro contó en una entrevista especial que Andrade le pidió que se llevara el cuerpo de Ana Dalay para sepultarlo, pero tenía la instrucción de deshacerse de los restos de la niña a como diera lugar por si sentía los pasos de la policía.

A Liliana la acompañó Sonia Ríos y Katia de la Cuesta, quienes también tenían instrucciones de vigilar a Liliana y de abandonarla en caso de que la policía la descubriera con el cuerpo.

En dicha entrevista, Liliana reconoció que no pudo enterrar a Ana Dalay porque sentía a la policía muy cerca, así que optó por caminar por la ribera del río y arrojar los restos en una bolsa de basura e indicó cuál fue el lugar exacto en el que lanzó el cuerpo de la niña.

Señaló que después de eso regresó a la casa y al día siguiente se encontró con Andrade para decirle que todo se había hecho como él quería, sin embargo Liliana comentó que Andrade la trató de hacer sentir culpable por lo que hizo.