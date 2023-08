FOTOS | ¿Quién es y qué hace actualmente María Raquenel, 'Mary Boquitas'?

El nombre de María Raquenel volvió a surgir entre las tendencias, tras el estreno de la serie de Gloria Trevi llamada “Ellas soy yo”, en la que la cantante cuenta su historia junto a Sergio Andrade.

En la biopic de la cantante de “Todos me miran” no se menciona el nombre de María Raquenel, conocida como “Mary Boquitas”, pero los fans y usuarios señalan que el personaje de Alicia Flores estaría inspirado en ella.

¿Quién es María Raquenel, “Mary Boquitas”?

María Raquenel Portillo nació el 23 de diciembre de 1969, por lo que actualmente tiene 53 años.

Mary Boquitas también quería ser cantante estuvo en el grupo de Boquitas Pintadas, junto a Gloria Trevi y se casó con Sergio Andrade a los 15 años, la propia María Raquenel contó que Sergio le prometió irse de luna de miel juntos, pero en lugar de eso recibió su primera golpiza.

El personaje de Alicia Flores está inspirado en Mary Boquitas en la serie de Gloria Trevi Ellas soy yo Foto: Especial

“Comenzó a golpearme con los puños, me pegó y me pegó y me agarró del pelo y me dio fuertes zarandeadas, arrastrándome por el pasillo sin decir una sola palabra. Me pegaba en el estómago, en las piernas, en la espalda”, dijo la artista en su podcast.

En otras declaraciones que dio la cantante señaló que a los pocos meses de haberse casado con Andrade comenzó a tener síntomas de un embarazo, cosa que hizo al abusador entrar en pánico.

María Raquenel en la actualidad Foto: Especial

“La idea es que ahorita no vamos a tener hijos, eso echaría a perder tu carrera y la mía, viene el lanzamiento de mi primer disco como solista, imposible tener bebés ahorita”, relató.

Mary Boquitas agregó que Sergio Andrade se la llevó a Texas, Estados Unidos, específicamente a McAllen, a un edificio donde los doctores sólo le dijeron que le harían “un procedimiento”.

Gloria Trevi y María Raquenel, Mary Boquitas, en Brasil Foto: Reuters

La famosa contó que despertó tras ser anestesiada y sin saber qué le habían hecho; sólo notó que tenía una toalla sanitaria muy grande. Sin embargo, tras salir del lugar se enteró que había abortado sin consentimiento.

Raquenel también fue detenida con Sergio Andrade y Gloria Trevi en el 2000 en Brasil por corrupción de menores, al salir de la cárcel cada una siguió un camino diferente.

En 2004 trabajó la obra musical Aventurera y posteriormente en algunas telenovelas como “Una familia con suerte”, “Muchachitas como tú” y “Santa Diabla”. Ahora, lleva una vida muy estable.

¿Por qué le dicen Mary Boquitas a María Raquenel?

A María Raquenel le decían "Mary Boquitas" por su participación en el grupo Boquitas Pintadas . Pero a ella no le gustó que la llamarán así, porque lo consideraba inadecuado para una niña, pues su origen se basaba de un libro que hablaba de sexo y prostitución.

“El ‘Boquitas’ viene de una novela de Manuel Puig: ‘Boquitas pintadas’, y obviamente esta relación de Mary Boquitas y ponerme un nombre a tan temprana edad pues era obviamente una burla, era algo que no estaba bien”, dijo la cantante.

A esto se dedica María Raquenel “Mary Boquitas” en la actualidad

Actualmente, María Raquenel tiene un podcast en Internet llamado “En boca cerrada” en donde ha contado detalles de la relación que tuvo con Sergio Andrade

Además anunció en sus redes sociales que regresa a la música y que el próximo 18 de agosto lanzará una canción.