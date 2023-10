Ellas soy yo: ¿Quién es Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi? | FOTOS

Gloria Trevi muestra su historia con su esposo Armando Gómez en la serie de Ellas soy yo, además de que la pareja se encuentra nuevamente en problemas legales, tras ser acusados de fraude fiscal por parte de las autoridades mexicanas.

¿Quién es Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi?

Armando Gómez es abogado y formó parte del equipo de la defensa de la cantante cuando ella estaba en la cárcel de Chihuahua llevando su juicio esperando que se definiera si era culpable o inocente de los delitos que se le imputaban de corrupción de menores y secuestro.

¿Cómo se conocieron Gloria Trevi y Armando Gómez?

La cantante confesó que se conocieron en la cárcel, pues como se mencionó él era parte de su equipo que la estaba defendiendo.

La intérprete de “Todos me miran” señaló en el programa “El minuto que cambió mi destino” que ella estaba encerrada y se sentía fea, pues Sergio Andrade la hacía sentir vieja a sus 20 años.

Armando Gómez Martínez, esposo de Gloria trevi Foto: Especial

Sin embargo, un día se vio en el espejo y se dio cuenta de que era bonita, así que decidió “darle rienda suelta” a su vida sexual cuando saliera de la cárcel y se propuso coquetearle al primer hombre guapo que se le cruzara en el camino.

La cantante contó que Armando Gómez la fue a visitar a la cárcel y ella no dudó en coquetearle y según Armando quería que ella le diera una canción porque quería lanzar un disco.

Así que Gloria le llamó por teléfono para preguntarle si ya se la había aprendido y él aseguró que sí, sin embargo, la artista solo buscaba usarlo para un momento de pasión, hasta que se dio cuenta que él si la quería de verdad.

Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez son acusado de fraude discal Foto: Especial

Gloria Trevi dijo que Armando Gómez faltó a una de las visitas y que se enteró que fue porque el papá de él había fallecido, entonces había ido al sepelio y despedir a su padre.

La cantante le llamó por teléfono para darle las condolencias, pero él ya estaba pensando en cómo sacarla de la cárcel. “Le hablo le doy el pésame y al día siguiente le hablo para decirle: ‘¿Cómo estás?’ Yo me imaginaba que iba a seguir en el velorio y cuando me contesta me dice: ‘Gloria voy con un abogado a ver a tu mamá porque yo no voy a irme de Chihuahua hasta que yo te saque de ahí’”, contó Gloria.

La artista recordó entre lágrimas que tras escuchar estas palabras de su ahora esposo decidió enamorarse de él.

Se casaron el 2009 por el civil durante una ceremonia íntima. Ese mismo año llevaron a cabo su boda religiosa en la Catedral Metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, de donde es originaria la cantante.

Esposo de Gloria Trevi estuvo en la cárcel

Armando Gómez Martínez ya tuvo problemas legales en 1999, cuando fue detenido por autoridades de Estados Unidos al detectarse que intentaba trasladar a México, sin realizar la declaración correspondiente, 410 mil dólares en efectivo.

El abogado y actual esposo de Gloria Trevi obtuvo libertad condicional, pero violó el acuerdo al que había llegado y regresó a México, por lo que se emitió una orden de aprehensión en su contra. En febrero de 2005, tras declararse culpable del delito de contrabando de dinero, fue sentenciado a cuatro meses de cárcel, los cuales cumplió en ese mismo año en la prisión de La Villa, en Hidalgo, Texas.