Panteón Rococo pone a bailar al Vive Latino con los éxitos de sus 30 años de carrera

A tres décadas de su fundación, cuando sus integrantes eran alumnos de la Preparatoria 9, Panteón Rococó llegó al escenario principal del Vive Latino para mostrar una vez más porqué son la banda más importante de ska en Mexico. Esta presentación, por muchos motivos, fue una de las más especiales del festival.

De aquellas épocas en las que la banda tocaba en las tocadas de entrada por kilo de arroz, ahora fueron el acto mexicano más esperado y que más gente convocó. Ante la expectativa por ver al Panteón, el grupo respondió iniciando su tocada con puros éxitos.

Panteón Rococó en el Vive Latino 2024 Foto: Chucho Contreras

"Arréglame el alma", "La dosis perfecta", "Curame" y "Vendedora de caricias" fueron de las primeras canciones en sonar y al tratarse de pura artillería pesada obviamente la gente respondió de la mejor manera, entendiendo que los músicos querían complacerlos desde el principio.

"Oh oh oh oh Panteón Panteón Panteón", así coreaba el público mientras que la banda soltaba puros éxitos y también temas de antaño de esos que los verdaderos fans agradecen.

Panteón Rococó en el Vive Latino Foto: Chucho Contreras

Con "La carencia" todos comenzaron a repetir "ahí viene", seguido de diferentes nombres de bandas mexicanas y un pequeño albur clásico de la cultura mexicana cuando se está echando relajo con los amigos.

Lo bueno fue que Panteón Rococó dio un gran show, pero terminó 10 minutos antes y sus fans se quedaron con ganas de escuchar unas canciones más