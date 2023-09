Paola Suárez explota contra Libertad Palomo y defiende a Wendy Guevara: 'ponte pomada para las quemaduras'

Luego de que la actriz Libertad Palomo emitiera unas polémicas declaraciones en contra de Wendy Guevara, asegurando que debería "terminar la primaria", Paola Suárez, amiga y compañera de la influencer, respondió a los comentarios a través de un "en vivo".

Libertad Paloma hizo unas polémicas declaraciones en contra de la ganadora de La Casa de los Famosos: "Yo soy una profesional del espectáculo, desafortunadamente tú no terminaste ni la primaria, no tienes ni idea de lo que es ir al teatro", sentenció.

"Ahora que tienes tantos millones de personas que te están haciendo creer que eres el hombre de papel, que andas con tu chequecito que vas a poder comprar la Torre Latinoamericana , cómprate un poquito de educación", apuntó la actriz, quien pertenece a la comunidad transexual.

"Es más, puedes terminar la primaria vía online, luego le explican qué es eso, puedes terminar la secundaria, la preparatoria, porque yo en la televisión nunca me he permitido hacer esas ridiculeces que tú estás haciendo", dijo Libertad Palomo.

Asimismo, sentenció que el éxito de la influencer leonesa no durará ni un lustro: "Diviértete mucho en tu locura. Que te sigan haciendo creer que eres una gran persona. Lo único que estás haciendo es denigrar a las personas de la comunidad trans", agregó.

Por último, Libertad Palomo dijo que Wendy Guevara no la representa y que no cree que represente a nadie de la comunidad trans: "No te enloquezcas, porque así como llegaste te vas a ir", concluyó.

Paola Suárez responde a Libertad Palomo

Ante etas declaraciones, Paola Suárez respondió a Libertad Palomo y defendió a su amiga, Wendy Guevara: "Con todo respeto para la señora Libertad, yo no tengo nada en contra de ella, créeme que Wendy te quisiera contestar en las ruedas de prensa o donde ella sale, pero por medios que la manejan no te va a contestar, pero aquí estoy yo para decirte todo en tu cara", dijo Paola.

"¿Qué te cala de Wendy?, tú nada más dime", cuestionó la influencer, quien continuó diciendo: "Si Wendy no terminó la primaria, a ti qué te importa. Yo me quedé en primero de prepa, ¿te arde lo que ella está logrando?", dijo.

"¿Te arde que en tus tiempos no existieran rede sociales, que en tu tiempo no te hiciste tan conocida como lo es Wendy ahorita?", apuntó Paola Suárez, quien dijo que defiende a Wendy Guevara porque quiere y porque es su amiga.

Paola le agradeció por lo que hizo en su tiempo por la comunidad trans, señalando que las de la generación pasada "caminaron para que ellas pudieran correr". "Wendy nunca ha dicho que representa a la comunidad, Wendy ha dicho que se representa a ella misma y punto, si alguien se identifica con Wendy, es muy su problema de esa persona", agregó.

"Si somos unas ignorantes, si somo de barrios, si somos unas callejeras, si estamos logrando lo que tú no lograste en poco tiempo, tardaste años en lograr algo en tu tiempo, pero hay que ver que la sociedad de ahorita es más liberal", explicó Paola Suárez.

"Yo digo que cuando te hablen de Wendy, debería de callarte el hocico, si no te cae una persona, evito hablar de esa persona y listo", sentenció Paola Suárez. "Si te cala lo que somos o lo que estamos haciendo, o lo que está haciendo Wendy, no es nuestro problema, ponte pomada para las quemaduras", concluyó Paola Suárez.

