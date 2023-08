Paola Suárez dice que no la invitaron a fiesta de Galilea Montijo con Wendy Guevara: 'Sentí feo, pero no quería rogar'

Paola Suárez, integrante de Las Perdidas y amiga de Wendy Guevara, acusó que no fue la fiesta de Galilea Montijo tras la final de La casa de los famosos México, porque no la invitaron.

La influencer hizo un live y señaló que originalmente sí la habían invitado, pero que nunca le enviaron la dirección del lugar y por lo tanto ya no fue requerida en la celebración.

Paola Suárez dijo que no quería rogar para que la invitaran a la fiesta

Paola aseguró que se siente triste, tras este episodio, ya que ella quería estar con Wendy Guevara, ya que son amigas desde que eran niñas y sintió feo no poder acompañarla ahora que Wendy es toda una celebridad.

“No me pregunten por la fiesta, ya ven que el día de hoy teníamos la fiesta en la casa de Galilea, quedaron de mandarme la ubicación, la dirección, y no me la mandaron. No sé si se les haya olvidado. Sentí feo porque tenía muchas ganas de estar conviviendo con Wendy”, dijo Paola Suárez.

La influencer aseguró que tras no recibir la invitación le informó a Wendy Guevara que se iría de la Ciudad de México.

“Sí estoy triste, pero no quería estarles rogando para que me invitaran. Si al último se arrepintieron pues ya ni modo”, comentó Paola Suárez.

Asimismo, la influencer señaló que este fin de semana será la fiesta de Wendy Guevara en León, pero que ella no podrá asistir por cuestiones de trabajo, pero aseguró que igualmente verá a la famosa después de esa celebración.

En redes sociales afirman que en el festejo en León asistirán celebridades como Lucero, Mijares, Danna Paola, Paty Cantú, Erika Buenfil, entre otros famosos.