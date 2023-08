Así se conocieron Wendy Guevara y Paola Suárez, 'Las Perdidas?; 'me la llevaba a trabajar'

La fiebre por Wendy Guevara se siente a flor de piel y más aún con la final de La Casa de los Famosos a la vuelta de la esquina. La integrante de Las Perdidas se ha robado el corazón del público mexicano, posicionándose como una de las participantes favoritas para hacerse con los cuatro millones de pesos.

Wendy Guevara alcanzó la fama por un video que se volvió viral allá por el lejano 2017, en el que aparece junto a Paola Suárez. El simpático clip llevó a ambas personalidades a posicionarse como unas influencers con un alto número de audiencia.

Paola y Wendy son originarias de León, Guanajuato, y es en la entidad del bajío en donde radican. En entrevista con Canal 6, Paola Suárez relató cómo fue su infancia y cómo conoció a su amiga y colega Wendy Guevara.

"Yo conocí a Wendy desde la primaria, pero yo no le hablaba. Entonces en la secundaria duré un tiempo, pero ya no la vi", relató la influencer, quien apuntó que se empezó a "juntar" con la participante de La Casa de los Famosos porque vivía a tres calles de donde vivía la abuelita de Paola.

"Fíjate que de estar viviendo tan juntas, no nos hablábamos", dijo Paola, quien agregó que eran "como rivales". La influencer relató que con el tiempo se comenzaron a hablar y cuando Paola comenzó a trabajar, se llevaba a Wendy Guevara.

"Tomo la decisión de trabajar, y la conozco a ella y yo me la llevaba a trabajar a las fábricas, pero no era lo de ella", señaló Paola Suárez. Cuando le preguntaron a la influencer por qué trabajar en las fábricas no se le dio a Wendy, Paola respondió que porque le costaba mucho trabajo despertarse.

"Su papá tenía un taller de bolsas y ella le ayudaba a su papá. Ella se despertaba tarde, a las 12 o 1, que todavía, entonces ella le ayudaba a su papá a la hora que se levantaba y en el fábrica tenías que estar a las 8", relató Paola Suárez.

DGC