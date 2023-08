Revelan quién es la misteriosa mujer de la que se enamoró Danna Paola; estuvo con ella en Élite

La joven actriz y cantante mexicana Danna Pola, quien comenzó su carrera en la infancia y hoy se ha posicionado como una de las artistas más reconocidas a nivel internacional, habló en un podcast sobre sus preferencias sexuales y sorprendió a propios y extraños con sus declaraciones.

Recientemente, la intérprete de "Mala fama" reveló que sí se ha sentido atraída por mujeres, respuesta que levantó las cejas de sus seguidores, quienes no esperaban una confesión como esta: "Yo creo que ha sido de los descubrimientos más lindo que he tenido, porque la verdad es que yo no me considero una persona con la que...no puedo con las extremidades", dijo la cantante mexicana.

"Sí, tuve un crush muy grande en algún momento con una chica y ya lo escucharán en el álbum, lo voy a dejar ahí", apuntó Danna Paola, ante la sorpresa de las entrevistadoras.

Luego de estas declaraciones, las y los seguidores de la cantante y actriz de la serie de televisión "Atrévete a soñar" comenzaron a especular sobre quién podrá haber sido el amor platónico femenino de Danna Paola.

Por supuesto, uno de los nombres que sonaron de inmediato entre las posibles chicas cercanas a Danna Paola fue Ester Expósito, la actriz con quien la mexicana compartió pantalla durante su participación en la serie "Élite" de la plataforma de streaming Netflix.

Fue la revista TvNotas quien confirmó los rumores entorno a Danna Paola y su crush con una chica, pues, de acuerdo con el medio de comunicación, lograron contactar a una persona cercana a la cantante: "TVNotas habló con una amiga de Danna. Nos reveló que se trata ¡de Ester Expósito!, a quien conoció en la filmación de la serie Élite", se lee en la publicación.

Cabe recordar que Danna Paola y Ester Expósito, quien sostuvo una relación con el mexicano Alejandro Speitzer, se dieron una beso durante su participación en la serie producida por Netflix, lo que siembra la duda si mientras trabajaron juntas fueron más que compañeras.

Danna Paola junto a Ester Expósito en la serie española "Élite". Foto: Especial

