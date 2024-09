¿Quién es el papá de Gala Montes que la abandonó hace 20 años? | FOTO

Gala Montes ha contado en La Casa de los Famosos México 2 sobre los detalles de su vida privada, entre los que destaca la pelea con su madre, Crista Montes, así como el reencuentro con su padre después de que hace años, sufriera su abandono.

La joven actriz ha contado cómo la relación con su madre se fracturó por sentirse extorsionada y como que había sido explotada laboralmente desde su infancia, por lo que eligió romper todo vínculo con ella. Por el contrario, Gala Montes consiguió reunirse con su padre y limar asperezas.

“Yo decidí independizarme, pero nunca dejé sola a mi mamá y eso lo voy a ver legalmente. Estoy cansada de que me vean la cara (…) Mi mamá es la culpable de que yo esté deprimida, de que yo tenga ansiedad, tengo muchas cosas y me molesta que de la nota a una revista donde se está haciendo la víctima, cuando aquí la víctima soy yo”, expresó en el pasado la joven.

te puede interesar Gomita y Agus Fernández comparten un incómodo beso en vivo | VIDEO

Al parecer, el reencuentro con su padre fue uno de los factores que afectó la relación de la famosa con su madre, pues ella misma comentó que sabía que al publicar una foto con él, generaría incomodidad y molestia en Crista.

¿Quién es el papá de Gala Montes?

El padre de Gala Montes se llama Juan Fernández, es una persona alejada del mundo del espectáculo y la abandonó cuando tenía solo cuatro años después de divorciarse de su madre, Crista. Si bien él trató de buscarla posteriormente, la famosa no se quiso reunir con él por años, debido a su resentimiento por haber sido dejada por su progenitor.

“Mi papá me abandonó. Sí me conoció. No está padre arrepentirse ahora que su hija es famosa. Creen que es un tema que todavía me duele (…) No me arrepiento, con todo y todo lo perdono. Sí me ha buscado, pero no he querido verlo porque lo que sea que necesite no me lo dio en su momento, ya lo tengo, y ahorita ya no necesito cariño, lo he sabido llenar yo bien”, comenzó en una entrevista con Matilde Obregón.

Gala Montes con su hermana Beba y su padre, Juan Fernández. Foto: Instagram

Fue hasta hace poco, después de empezar a tomar terapia, que Gala Montes decidió reencontrarse finalmente con su papá y antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2, reveló que ha limado asperezas con su progenitor. Incluso señaló que él ha sido su apoyo principal en el conflicto con su madre.