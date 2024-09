Gala Montes y Bárbara de Regil se abrazan como nunca en LCDLF ¿ya no se odian? | VIDEO

Bárbara de Regil visitó este sábado “La casa de los famosos México 2” y los fans esperaban que ella y Gala Montes optaran por la violencia nada más con verse, pero su interacción ha dado mucho de qué hablar por lo pacífica y hasta sorora que fue.

Cabe recordar que hace algunos años inicio el pleito entre las famosas, pues Bárbara de Regil publicó en sus redes que se había muerto su perrita. Ante ello, Gala Montes la exhibió y le reveló al mundo que su colega no quire a sus mascotas y que las trata como si fueran objetos, pues las compra para tomarse un par de fotos y las deja morir abandonadas.

“Los perros se cuidan, no se toman fotos nada más al Instagram y se abandonan un mes”, dijo Gala Montes”. Tras ello, Bárbara de Regil le lanzó una indirecta a Gala en una entrevista, por lo cual la actriz la siguió humillando:

“Les voy a hablar como Niurka para que esto sea más divertido para todos. Resulta ‘people’ que en 2021 se quedó toda la mier**, pero que esta gente quiere traer esta mier** al 2022, primero, cuando hablen de mí, lávense la boca”, pronunció Gala.

“Si se informaran sabrían de lo que yo les quiero decir, de lo que yo les quiero transmitir, lo que te voy a decir a ti es que si tú no sabes quién soy yo no es obligación. Yo no te tengo envidia, oíste. Yo tengo 21 años, todavía produzco colágeno, vitamina e, ¡qué te voy a tener envidia! esto se trata del perro”, remarcó Montes.

Estas fotos fueron las más icónicas al entrar Barbara de Regil a saludar a nuestros Marinitos en #LaCasaDeLosFamososMexico #LCDLFMX #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/BJoI3McHyD — Abhi Shinge (@shinge_abhi) September 21, 2024

Ahora, los fans quedaron completamente anonadados, pues cuando Bárbara de Regil entró a “La casa de los famosos México 2” lo primero que hizo fue ir y abrazar a Gala Montes, quien también reaccionó muy efusivamente.

Y eso no fue lo único, porque Bárbara de Regil le dijo a mitad del largo abrazo “no estás sola”, en referencia a los ataques que ha sufrido por parte de Adrián Marcelo, el fan más cornudo del Temach.

Tras saludar al resto de los integrantes del programa, a Bárbara de Regil se le dio un tour por el domicilio, para irse a los 8minutos de haber llegado.

Los fans quedaron completamente decepcionados con los sucedido, pues acusaron que la famosa no estuvo nada de tiempo, además de que consideran que su participación no tuvo gracia ni chiste.