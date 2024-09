Bárbara de Regil y Gala Montes se verán cara a cara en 'La casa de los famosos' ¿se pelarán?

En la postgala de “La casa de los famosos México 2” de este viernes se dio a conocer que Bárbara de Regil, una de las influencers más detestadas de todo México, entrará este sábado al domicilio que ha visto lo peor de la sociedad mexicana, lugar en el que se va a encontrar con Gala Montes, querida actriz que la exhibió, humilló y destrozó públicamente al dar a conocer que es una vil maltratadora de animales.

Fue Cecilia Galliano quien dio a conocer la gran noticia de que Bárbara de Regil entrará este sábado a “La casa de los Famosos México 2” para realizar una actividad, de la cual hasta ahora no se han dado a conocer mayores detalles.

Todos somos la cara y pensamientos de Wendy al saber que va entrar la funeable de Barbara de Regil y otra vez toxicidad en la casa para Gala 🚩🚩🚩🚩 https://t.co/Ag7SPw0Ndw — ¥ovani Hernandex (@Inavohy) September 21, 2024

Lo que la producción del programa, que perdió sus patrocinadores por tener a Adrián Marcelo alentando la violencia de género, tenga pensado hacer con Bárbara de Regil le tiene sin cuidado a los fans, pues lo que ellos quieren ver es cómo se van a encarar la actriz acusada de racismo y de ser estafadora con Gala Montes, quien no dudó en exponerla como una persona nefasta que maltrata a los perritos.

Si no te acuerdas, te recordamos que fue hace algunos años cuando inicio el pleito entre las famosas, pues Bárbara de Regil publicó en sus redes que se había muerto su perrita. Ante ello, Gala Montes la exhibió y le reveló al mundo que su colega no quire a sus mascotas y que las trata como si fueran objetos, pues las compra para tomarse un par de fotos y las deja morir abandonadas.

“Los perros se cuidan, no se toman fotos nada más al Instagram y se abandonan un mes”, dijo Gala Montes”.

Gala Montes se le va con todo a Bárbara de Regil. pic.twitter.com/WspeCXcEdc — La Comadrita (@lacomadritaof_) November 15, 2021

Tras ello, Bárbara de Regil le lanzó una indirecta a Gala en una entrevista, por lo cual la actriz la siguió humillando:

“Les voy a hablar como Niurka para que esto sea más divertido para todos. Resulta ‘people’ que en 2021 se quedó toda la mier**, pero que esta gente quiere traer esta mier** al 2022, primero, cuando hablen de mí, lávense la boca”, pronunció Gala.

“Si se informaran sabrían de lo que yo les quiero decir, de lo que yo les quiero transmitir, lo que te voy a decir a ti es que si tú no sabes quién soy yo no es obligación. Yo no te tengo envidia, oíste. Yo tengo 21 años, todavía produzco colágeno, vitamina e, ¡qué te voy a tener envidia! esto se trata del perro”, remarcó Montes.

Bárbara de Regil, completamente humillada, ya no le respondió a Gala Montes, pero, como es ella, le debe de guardar un rencor proporcional a lo insalubre y falso que es su proteína, por lo que los fans esperan que en su encuentro en “La casa de los famosos México 2” hay violencia.