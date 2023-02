Todo en todas partes al mismo tiempo arrasa en los SAG

La película surrealista Todo en todas partes al mismo tiempo arrasó la noche de ayer en los Premios SAG y demostró su dominio en esta temporada de reconocimientos de cine al llevarse el máximo galardón, el de Mejor Elenco, además de tres distinciones más: Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto.

La cinta, que aborda la historia de una anciana inmigrante china que se ve envuelta en una loca aventura, hizo historia ya que Ke Huy Quan se convirtió en el primer histrión asiático en ganar como Mejor Actor de Reparto en los SAG.

“Gracias a todos, este momento es muy emocional para mí, este premio no es sólo para mí, es para todos los que alzaron la voz para que se produzca un cambio, gracias a todos los contribuyeron, el panorama ha cambiado”, manifestó.

Quan desde niño ha sido actor y se había alejado de la profesión debido a que “había tan pocas oportunidades”, dijo y destacó ahora estar celebrando a James Hong, Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Hong Chau y Harry Shum Jr.

El filme también hizo ganadora a Jamie Lee Curtis al premio a Mejor Actriz de Reparto, su primer SAG en toda su trayectoria. Emocionada por su triunfo besó a su colega Michelle Yeoh, quien minutos después subió al escenario para recibir el galardón a Mejor Actriz, visiblemente sorprendida y haciendo algunas pausas durante su discurso, porque saberse ganadora la rebasaba.

“Esto no es sólo para mí, es para cada pequeña niña que se ve como yo”, expresó la actriz que protagoniza el filme Todo en todas partes al mismo tiempo.

La ceremonia de los premios del Sindicato de Actores de la Pantalla de Estados Unidos, que en varias ocasiones ha servido para predecir a los ganadores de los Oscar, tuvo lugar en el hotel Fairmont Century Plaza en Los Ángeles, California. Por primera vez no se transmitió por televisión, debido a que Netflix firmó un contrato para ver la gala en su página de YouTube y sus redes sociales.

La velada estuvo llena de sorpresas, Brendan Fraser fue reconocido como Mejor Actor por su trabajo en La ballena, de Darren Aronofsky. Rompió en llanto.

“Nunca hubiera creído que me hubieran ofrecido el papel de mi vida en este personaje, Charlie. Es alguien que está en una balsa de remordimientos, pero está en un mar de esperanza. Y he estado en ese mar, y he montado esa ola... y también he tenido esa ola aplastada hasta el fondo del océano”, dijo en su emotivo discurso el actor, quien también aspira a esta distinción en los Oscar.

La primera distinguida de la noche fue Jessica Chastain, quien fue reconocida en la categoría Mejor Actriz en Miniserie y/o Película hecha para televisión, por su papel en George & Tammy.

Mientras que el premio a Mejor Actor en Miniserie y/o película hecha para televisión fue Sam Elliott por su papel de Shea Brennan, en 1883.