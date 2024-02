¿Pati Chapoy y Verónica Castro fueron a ver a Daniel Bisogno al hospital? La actriz lo revela

En redes sociales circuló que Pati Chapoy y Verónica Castro habían ido al hospital a ver a Daniel Bisogno, pues aparentemente el conductor de Ventaneando había empeorado de salud.

En Internet circula un video en el que se puede ver que la periodista y la actriz salen rápidamente del Auditorio Nacional en una camioneta oscura, la prisa que tenían despertó las alertas sobre si habían recibido una noticia fatal de la salud e Bisogno e iban a ir a verlo.

¿Pat Chapoy y Verónica Castro fueron al hospital a ver a Daniel Bisogno?

Verónica Castro ofreció unas declaraciones a Alex Kaffie, en las que aseguró que no fueron a verlo y que el motivo por el que salieron rápidamente fue porque creyeron que ya se había acabado el concierto de Cristian Castro y Yuri, al que asistieron y porque Verónica Castro quería ir al baño.

“No, no es verdad, Yo me salí porque tenía que ir al baño y Pati me dijo: ‘te acompaño’, no sabíamos que quedaba todavía una canción, pero no abandonamos para nada el show y no fuimos a ver a (Bisogno)”, dijo Verónica Castro.

Durante la emisión del programa Ventaneando Pati Chapoy contó que después del concierto ella y Verónica Castro se fueron a cenar a un restaurante que está justo en frente del Auditorio Nacional. Y compartieron imágenes de que los comensales despidieron entre aplausos a la Vero.

Pati Chapoy hasta compartió de qué platicaron en la cena e indicó que además de ellas llegaron más invitadas y la conversación de la noche fue sobre los perritos que tienen de mascota.

“Fue una cena lindísima. Ns fuimos a pasar un rato maravilloso y cada una llegó a su casa en la madrugada”, contó Pati Chapoy al concluir la anécdota.