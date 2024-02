Hermano de Daniel Bisogno llega al hospital donde está en coma: 'dicen muchas cosas'

La salud de Daniel Bisogno tiene a todos los amantes de los chismes al filo de su asiento, pues cada día lo que se revela sobre su estado empeora más. Ahora, su hermano Alexis fue captado llegando al hospital donde el conductor se encuentra internado y esto dijo sobre el posible futuro del subordinado de Pati Chapoy.

Previo a esto, Ana María Alvarado señaló en el programa de Sale el Sol que los médicos trataron de despertar al conductor de Ventaneando, pero volvieron a inducirlo al coma por la gravedad de su estado.

Daniel Bisogno Foto: @danielbisogno

"Yo me acerqué a Marianita Ochoa que es muy amiga de la familia, ella empezó a preguntar hasta que dio con Alex, hermano de Daniel Bisogno y él le informó que está delicado, pero que está bien, sí intentaron despertarlo el día de ayer, despertó y lo regresaron al coma inducido, hasta que no se le quite la infección. Es un estado grave pero estable", dijo.

Ahora, las cámaras de “Chisme no Like” captaron a Alex B, el hermano de Daniel Bisogno, llegando al nosocomio donde el famoso se debate entre la vida y la muerte.

¿Que dijo Alex B de la salud de Daniel Bisogno?

El también presentador de TV Azteca fingía que realizaba una llamada telefónica para tratar de ignorar los cuestionamientos de los periodistas del chisme. Tras colgar, el presentador señaló que su “carnal” está fuera de peligro… hasta ahora.

“Esta bien… está bien, está fuera de peligro”, antes de intentar quitar a los reporteros, a quienes les dijo: “es que si no, no me van a dejar pasar a verlo, en un ratito platicamos”.

“Dicen muchas cosas, pero les prometo que ahorita, en unos minutitos, bajo”, finalizó antes de adentrarse al fondo del hospital.

Queda esperar a ver si Alex B cumple su palabra y da en unos momentos una actualización de la salud de su hermano Daniel Bisogno… o si intenta escabullirse por una salida trasera del edificio.