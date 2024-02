Comparan a Marco Antonio Regil con Daniel Bisogno por su aspecto físico

Luego de que se diera a conocer que Daniel Bisogno está en terapia intensiva en estado grave, los usuarios de Internet empezaron a compararlo con Marco Antonio Regil, pues aseguran que ambos tienen un físico muy parecido.

Al conductor Marco Antonio Regil ha sido comparado con Daniel Bisogno, pues los usuarios de Internet aseguran que los dos están muy delgados, por lo que les preocupa la salud de ambos.

Daniel Bisogno está en terapia intensiva Foto: Ventaneando

Los cibernautas recordaron que el conductor de Ventaneando, antes de enfermarse, bajó de peso rápidamente y tuvo un cambio físico muy extremo.

Asimismo, señalaron que Marco Antonio Regil también apareció con extrema delgadez, lo cual empezó a llamar la atención del público y se preocuparon por su salud, pues le cuestionaban si estaba enfermo.

“Ya anda como Bisogno”, “¿Está enfermo?”, “Ya se parece a Bisogno”, “Mi cielo tú eres un hombre guapísimo pero haz adelgazado muchísimo”, “Marquitooo estás muy delgado”, “Ser vegano te está cobrando factura hermano, cómete un pollito aunque sea”, “WTF qué le pasó a este hombre”, “¿Estás bien Marquito?, un abrazo”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron al presentador.

¿Qué enfermedad tiene Marco Antonio Regil?

Marco Antonio Regil no tienen ninguna enfermedad, de hecho él señaló que se encuentra muy sano y pidió no creer en los videos de TikTok que afirman que está grave.

“No se dejen engañar, estoy súper sano como pueden ver. No le hagan caso a los videos que andan sacando con inteligencia artificial que me ven con cara de viejito, pelo blanco y cara gris. El estar delgado no es estar enfermo”, dijo el conductor, quien actualmente tiene un programa en Radio Fórmula.