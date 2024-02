Daniel Bisogno sigue grave y revelan que está en coma inducido

Daniel Bisogno se encuentra grave en el hospital y al parecer está en coma inducido, según reveló la periodista Ana María Alvarado.

En el programa de Sale el Sol, la periodista señaló que los médicos trataron de despertar al conductor de Ventaneando, pero volvieron a inducirlo al coma, por su delicado estado de salud.

"Yo me acerqué a Marianita Ochoa que es muy amiga de la familia, ella empezó a preguntar hasta que dio con Álex, hermano de Daniel Bisogno y él le informó que está delicado, pero que está bien, sí intentaron despertarlo el día de ayer, despertó y lo regresaron al coma inducido, hasta que no se le quite la infección. Es un estado grave pero estable", comentó la periodista en la transmisión en vivo del matutino.

¿Cuál es la enfermedad que tiene Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno tiene neumonía actualmente, los médicos lo están tratando con antibióticos para poder eliminar la bacteria que tiene en los pulmones.

Sin embargo, a decir de varios expertos todos los problemas de El Muñe se desarrollaron porque tiene insuficiencia hepática.

Mr. Doctor, un reconocido youtuber, hizo un video relatando las posibles causas por las que el conductor de Ventaneando está en terapia intensiva intubado.

Sus defensas están muy bajas, eso sí lo podemos asegurar, porque no es normal que a alguien le de una neumonía y menos que lo lleve a estar intubado. Sí tiene insuficiencia hepática crónica, sí tiene cirrosis, esa es la razón de las várices esofágicas Mr. Doctor sobre la salud de Daniel Bisogno

Señaló que lo que podría haber llevado al presentador de espectáculos a la neumonía fue a causa de las varices esofágicas que tiene y que lo llevaron a ser hospitalizado la primera vez.

“Las varices esofágicas se tienen que revisar, en un inicio, cada seis meses, pero ocurre que en una de esas, la persona con várices esofágicas tiene un sangrado tan grande que puede broncoaspirar o incluso en la endoscopía que van de revisión los pacientes broncoaspiran porque al momento de hacer una endoscopía se puede dar un llegue a una várice, se rompe, sangra y entonces el paciente broncoaspira porque está medio anestesiado, entonces esa sangre se va a los pulmones”, dijo el youtuber especialista en medicina.