Yolanda Andrade reaparece con tanque de oxígeno y dice: 'esto es muy delicado' ¿grave de salud?

Yolanda Andrade la pasó muy mal durante el 2023, pues según ella casi se muere y estuvo internada como un mes, todo provocado por un aneurisma por el cual hasta estuvo trayendo el look de pirata usando un parche en el ojo.

La recuperación de Yolanda Andrade estuvo muy dura para ella, todo causado por el debilitamiento de la pared de un vaso sanguíneo, causado quien sabe por qué (guiño, guiño); sin embargo, todo apuntaba a que la famosa ya estaba bien de salud… hasta ahora.

Yolanda Andrad Especial

Y es que Yolanda Andrade preocupó a sus fans al reaparecer conectada a un tanque de oxígeno, por lo que muchos comenzaron a especular que su estado salud había empeorado nuevamente.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Yolanda compartió un video desde lo que parece ser un hospital. En el clip se puede escuchar a la amiga de fiestas de Julio César Chávez agradecerle a un integrante del personal médico por el auxilio recibido en lo que aparenta ser su nueva emergencia médica.

"La doctora Esmeralda tiene unos aparatos muy poderosos. Bueno, a aparte ella tiene un gran conocimiento y estoy muy sorprendida de todo lo que me ha dicho, de todo lo que ha pasado y de lo que me está ayudando con mi situación de salud", pronunció.

Durante el video, algunos de sus seguidores se dieron cuenta que, a la hora de hablar, lo hacía con unas pronunciadas pausas, lo cual los devastó.

Sin embargo, aparentemente Yolanda Andrade está toda bien y sólo fue a hacerse una revisión de rutina, e invitó a sus seguidores a hacer lo mismo para cuidar su salud.

"Les pido por favor, porque esto es muy delicado, no estoy recomendando un restaurante ni una faja, es algo médico, medicamente hablado, esto tiene mucha seriedad. Por favor búsquenla. No importa lo que tengan, un chequeo, yo estoy muy impresionada porque no sabía lo que tenía y lo que se va a curar y arreglar, muchas gracias por su atención", finalizó.