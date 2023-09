Yolanda Andrade afirma que se enfermó porque le hicieron brujería... y que la salvó ir a misa

Yolanda Andrade está dando mucho de qué hablar, pues la famosa conductora repleta de polémicas afirmó que su reciente enfermedad por la que dijo que casi pierde la vida fue producto de que le hicieron brujería y de la mala.

Cuando salió a decir que estaba enferma, Yolanda Andrade hizo tanto drama por la presunta mortalidad de su mal, que era un aneurisma, que incluso entregó “información valiosa” que pidió que se publicara si es que se moría, cosa que no sucedió y además hasta ahora se desconoce que era tal info y si realmente valía más de dos pesos.

Yolanda Andrade Foto: Especial

Ahora, en entrevista con el programa “Primer Impacto” Yolanda Andrade dijo que tras analizar lo que le había pasado llegó a la conclusión de que el aneurisma no fe debido a problemas de salud o excesos sino porque alguien le hizo brujería bien negra.

“Me metí a la regadera, así, tal cual, me hice bolita y dije: ‘Dios mío, que esto sea agua bendita y que me cure’. No sé qué me pasó”, dijo.

“Tuve unos episodios bien raros porque me empezaron a decir: ‘Tú tienes un trabajo, una brujería’, un no sé qué, un hechizo, fíjate que no fue así de que fui con el curandero para que me dé el remedio de eso”, agregó la famosa.

Yolanda Andrade Especial

No obstante, Yolanda Andrade afirmó que logró vencer la “brujería” que le hicieron debido a que volcó todos sus esfuerzos en su dios judeocrsitiano católico y que las alabanzas fueron lo que le salvó la vida.

“(Me ayudaron) Las misas, el creo en Dios, el no estar pensando eso, mi fe, la Virgen de Guadalupe... O sea, de verdad, ¿qué tuve que hacer yo para que alguien deseara mi muerte?”, pronunció la famosa.

Queda esperar que especialistas en hechos paranormales de la farándula, como Carlos Trejo o Mhoni Vidente, salgan a dar su diagnóstico de lo que dijo Yolanda Andrade.