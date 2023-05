Yolanda Andrade se despide de redes y entrega 'información valiosa' para publicarla cuando muera

La conductora Yolanda Andrade preocupa a sus seguidores, luego de que dio a conocer que fue hospitalizada hace unos días por un aneurisma, protuberancia o abombamiento en un vaso sanguíneo del cerebro, que a veces puede parecer una cereza que cuelga de su tallo”.

"Tengo un problema del ojo que no se me ha quitado por el aneurisma que tengo acá", pronunció la famosa señalando su cabeza.

"Había una cosa de un tumor, me dijeron que ya no, hoy tenía la cita con el doctor, pero la cambiamos porque tenía que grabar, entonces debo tener mi prioridad que es mi salud y no me siento bien", agregó.

Y aunque parece que todo bien, Yolanda Andrade volvió a preocupar a sus fans pues en Instagram publicó un mensaje en el que anunció que se iba de las redes para recuperarse mejor.

“Me despido por lo pronto. Regreso al 100”, se lee en el mensaje, en el que famosos y fans le desearon que se siga recuperando como fue el caso de Maribel Guardia, Omar Chaparro, Poncho Lizárraga, entre otros.

Yolanda Andrade ya preparó sus memorias para cuando muera

Además, otro factor que causó preocupación por Yolanda Andrade es que se dio a conocer que la conductora entregó un “material muy importante” a su amigo el periodista Jorge Carbajal para que lo publique una vez que ella muera.

Jorge Carbajal ofreció una entrevista con Angélica Palacios y contó que tras salir del hospital Yolanda Andrade le envió un disco duro contándole cosas de su vida personal “ahí viene todo, lo que ya sabes y lo que no sabes”, dijo el periodista.

Jorge mencionó que Yolanda Andrade se preparó porque aseguró que no sabe si la va a librar, tras la enfermedad.

“Si pasa algo tu sabes lo que haces con eso, guárdalo y guárdalo bien”, señaló el periodista y añadió que Yolanda Andrade entregó la misma información a una tercera persona en caso de que a ella o a Jorge Carbajal les pase algo.

“Son fotos, videos, recortes de periódico muchas cosas que antes se trabaja así en los años 80, antes no traíamos el celular”, mencionó.