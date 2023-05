Yolanda Andrade: ¿Qué es el aneurisma, la enfermedad que casi mata a la conductora?

Hace unos días, Yolanda Andrade aseguró que casi se moría y que era un milagro que siguiera con vida, pues había sido internada a consecuencia de un mal, del que no dio muchos detalles, pero que era devastador. Ahora reveló que se trató de un aneurisma.

Tras reaparecer ante la prensa, Yolanda Andrade dio detalles de su estado de salud, devastando a la gente que su trabajo le parece relevante:

"Tengo un problema del ojo que no se me ha quitado por el aneurisma que tengo acá", pronunció la famosa señalando su cabeza.

"Había una cosa de un tumor, me dijeron que ya no, hoy tenía la cita con el doctor, pero la cambiamos porque tenía que grabar, entonces debo tener mi prioridad que es mi salud y no me siento bien", agregó.

Por si fuera poco, Yolanda Andrade señaló que los devastadores episodios que ha sufrido por culpa del aneurisma “han sido más recurrentes".

Es por ello que la conductora dijo que va a replantear muchas cosas en su vida, principalmente las referentes a lo laboral:

"La salud está primero que nada; solamente te puede comprender una persona que se siente mal. Yo tengo el privilegio de un hospital privado, pero la gente que no... Es bien cansado, y hay que pensar en esas personas, porque uno en el privilegio... estoy muy agradecida", dijo.

¿Qué es un aneurisma cerebral?

Un aneurisma cerebral es una protuberancia o abombamiento en un vaso sanguíneo del cerebro, que a veces puede parecer una cereza que cuelga de su tallo”.

Un aneurisma se puede romper y causar un accidente cerebrovascular hemorrágico; frecuentemente, la ruptura ocurre entre el cerebro y los tejidos delgados que lo recubren.

Son accidentes cardiovasculares que ponen en riesgo la vida rápidamente y deben ser tratados de inmediato.