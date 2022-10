Yolanda Andrade confiesa que se encerraba en el baño con Julio César Chávez para drogarse

Yolanda Andrade le entraba durísimo al vicio, pero no lo hacía sola, pues la famosa reveló que se daba unos cencerrones en el baño con Julio César Chávez para degustar de la sustancia ilegal conocida coloquialmente como “perico”.

En entrevista con Isabel Lascuráin, Yolanda Andrade reveló que cuando estaba consumiendo se tomaba hasta dos botellas de vodka o whisky diarias, las cuales le gustaba “campechanear” con cocaína, pues esa sustancia es “para seguir la pe**, pues uno se mete coca para seguirle".

Por si fuera poco, la famosa narró que solía irse de fiesta con Julio César Chávez después de sus peleas, y que juntos le entraban macizo:

"Con Julio sí, de tres días, encerrados en un baño con una bolsa de coca. El terminaba una pelea y era así como todo el éxito rotundo, la locura, las felicitaciones de Juan Camaney", contó.

"Me acuerdo perfecto que fue Madonna a saludarlo y me dijo: 'No, yo no quiero conocer a esa vieja porque sale en unas fotos bitchi'", agregó.

"Estaba Robert De Niro y todos lo querían saludar, y Julio dijo: 'No, viene mi compadre el Coque'. Nos encerrábamos en el baño y ahí durábamos mucho tiempo, nos amanecía y otra vez, con una grabadora y escuchábamos a Mijares, 'Uno entre mil', ¡cómo la ponía! Hasta que se nos rayaba el disco y llorábamos y platicábamos lo mismo que los borrachos, que repiten lo mismo y lo mismo", abundó Yolanda Andrade.

La conductora concluyo que ambos pasaban posiblemente por una situación similar: “era una tristeza, que quizá teníamos los dos, pero la única alegría que nos daba es que estábamos los dos encerrados en un baño tomando con una grabadora".