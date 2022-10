Erika Buenfil afirma que ve fantasmas y que uno vive en su casa: "Si huelen feo no son buenos"

Tal parece ser que Erika Buenfil le va a quitar la chamba a Carlos Trejo, pues afirmó que es capaz de ver fantasmas y que incluso uno vive en su casa.

Así lo señaló Erika Buenfil a “Netas Divinas”, programa en el que afirmó que tiene el “don” de ver espectros desde hace algunos años.

“Yo los veo y lo tuve que trabajar porque daba miedo. Un ejemplo: muere un tío y yo estaba haciendo la entrada de una telenovela, el tío estaba en Monterrey, hablo por teléfono y me encierro en el camerino, entonces veo a mi tío parado y le digo: ‘Ya te moriste’ porque estaba en el hospital muy grave. Le hablo a mi mamá y le digo: ‘¿Ya se murió?’ y me dice: ‘Estás cabro***’”, narró.

Erika Buenfil agregó que su hijo también tiene el don paranormal, y que incluso puede distinguir si son buenos o malos oliéndolos:

“Mi Nicolás también los siente y si huelen feo no son buenos y si huelen bien pueden venir rodeados de ángeles”, dijo.

Asimismo, Erika Buenfil relató que incluso un fantasma vive en su casa y que ya se acostumbró a tenerlo ahí:

“Los veo y ya de plano no hago caso. Me pasan cosas como que estaba con mi mánager platicando y me dice: ‘Acabo de ver a Nicolás’ y le dio: ‘No, Nicolás está en el colegio’, pero es un muchacho que vive en la casa, que no le haga caso. Se va mi mánager, voy a la cocina y típico que dejas la bolsa, camino y tiró la silla y yo: ‘No te enojes’. Nicolás y yo lo corremos y regresa”, contó.

“No me ha dicho nada, lo escuchamos. La otra vez escuchamos un grito, lo corrimos y hacemos todo lo que hay que hacer para sacarlo. A mí no me da tanto miedo porque estoy acostumbrada”, agregó sobre su fantasma.