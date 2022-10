Ana Bárbara confiesa que ha sido infiel por "venganza": "mi cuerpo le traicionó"

Ana Bárbara reveló que no es tan buena persona como asegura ser y como se vende en redes sociales, pues confesó que le fui infiel a una ex pareja por vengarse de ella, cosa que la gente “basic” celebró por su falta de responsabilidad afectiva, al igual que ella.

Fue en el programa whitexican por excelencia, “Pinky Promise”, que Ana Bárbara emitió sus fuertes confesiones, en el contó los motivos que la llevaron a ser infiel.

“A un galán lo caché poniéndome el cuerno con otra. Luego lo arreglamos, me pidió perdón, todo el rollo, pero yo tenía la daga”, contó Ana Bárbara, dejando claro que no se le ocurrió una fomra más macabra o inteligente para vengarse.

Por ello, Ana Bárbara cantó el siguiente tema de Paquita la del Barrio: “Al que me engañe, lo engaño / al que me pegue, le pego / al que me use, lo uso / y así quedamos parejos. / Al que me insulte, lo insulto / al que me quiera, lo quiero /al que me cuide, lo cuido / pero al que me friegue, lo friego”.

Tras ello, la famosa reconoció que su actuar no fue el ideal: “ese momento fue una venganza, pero igual no está bien. Mejor hubiera tronado con él, hubiera sido más leal conmigo, no con él, porque yo soy leal a mí, he tratado de trabajar en mis lealtades, y eso no fui yo, fue el cuerpo que le traicionó”, remarcó.