La Academia: A Ana Bárbara se le olvida su crítica y desata los MEMES (VIDEO)

Ana Bárbara es una de las críticas de La Academia más queridas por el público y es que su carisma y personalidad, así como sus frases célebres cautivaron a los fans del programa.

En esta ocasión a Ana Bárbara se le olvido su crítica en La Academia y los usuarios aprovecharon para hacer divertidos memes del momento.

Todo sucedió cuando Ana Bárbara dio sus comentarios para Eduardo, la Reina Grupera citó un dicho del pueblo de su mamá, sin embargo, al retomar su crítica se dispersó un poco y terminó diciendo: “¿Habrá venados allá? No sé”.

Todos hemos opinado de tí (Eduardo). Andas como venadito lampareado, como decimos en mi pueblo, bueno en el pueblo de mi mamá que hay venados ¿Habrá venados allá? No sé Ana Bárbara en La Academia

Los críticos concuerdan con que 𝗘𝗗𝗨𝗔𝗥𝗗𝗢 es un increíble artista y alumno, sin embargo no fue una gran noche para él. 👀🎶✨#LaAcademiaFinalistas #LoVisteEnAzteca 𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗩𝗢: https://t.co/YXtYNL3KqP pic.twitter.com/fzm413lb6o — La Academia (@LaAcademiaTV) August 8, 2022

El momento causó risas entre los asistentes, especialmente entre Arturo López Gavito, quien señaló que Ana Bárbara podría ser standupera, Horacio Villalobos secundó al Juez de Hierro mencionando que la Reina Grupero es muy graciosa.

La tía Ana Barbara en plena crítica #LaAcademiaFinalistas pic.twitter.com/Wc3kXXheSR — sara (@saraLezaama) August 8, 2022

Usuarios reaccionan con memes a olvido de Ana Bárbara en la Academia

Los usuarios de las redes sociales no perdonaron el descuido de Ana Bárbara y no dudaron en hacer divertidos memes en los que también se muestran intrigados sobre el hecho de si hay o no hay venados en el pueblo de la mamá de la Reina Grupera.

Ya quiero conocer el pueblo de Ana Bárbara, entre venados y matatenas #LaAcademiaFinalistas — Ru Alvarez (@elrualvarez) August 8, 2022

Nosotros viendo si Ana Bárbara se acuerda si hay venados en el pueblo de su 'ama o no. #LaAcademia #LaAcademiaFinalistas pic.twitter.com/1RccR7mRdy — Baby Lion (@riverstoneandr1) August 8, 2022

Ana Barbara recordando si había venados en el pueblo de su mamá #LaAcademiaFinalistas #LaAcademia pic.twitter.com/Ld9OPgTdaW — E R I C K (@erickgil_c) August 8, 2022